Advokáti dali Zemanovi 1,7 milionu. Předtím dostali z Lán milionové zakázky

Miloš Zeman zveřejnil ve čtvrtek, jen pár hodin před druhým kolem prezidentských voleb, dlouho očekávaný seznam sponzorů své kampaně.

Dar 800 tisíc korun podle prezidentova seznamu dodal brněnský právník Richard Tománek a 900 tisíc jeho kolega ze stejné advokátní kanceláře Jiří Jestřáb.

Smlouva o poskytování právních služeb mezi Lesní správou Lány (Kancelář prezidenta republiky) a advokátní kanceláří Jiří Jestřáb & Richard Tománek.

Zmíněné advokáty pojí velmi silné vazby se Zemanovým kancléřem Vratislavem Mynářem. Ten před třemi lety přiznal v rozhovoru pro Lidové noviny, že právě jejich kancelář mu zprostředkovala jednání, která vedla k podezřelému nákupu vily v pražských Strašnicích od advokáta Víta Širokého.

Široký mimo jiné zastupoval Romana Janouška. Mynář od advokáta vilu koupil jen za 5,5 milionu. O 2,7 milionu levněji, než ji předtím Široký koupil od Prahy. Tržní cenu realitní kanceláře tehdy odhadovaly i více než desetimilionovou.

Mynář koupil vilu v době, kdy advokáti dostali od Hradu zakázku

MF DNES ovšem nyní zjistila ještě jednu důležitou souvislost. Zemanovi dárci totiž dostali od Hradu minimálně dvě zakázky na právní služby v maximální výši 1 999 999 korun, celkem tedy až téměř 4 miliony. Redakce má k dispozici příslušné smlouvy uzavřené s Lesní správou Lány.

Kvůli tomu, že je zakázka o pouhou korunu vešla pod dvoumilionový limit bez DPH, nemusela se podle zákona soutěžit.



„Znamená to, že se chtěli vyhnout tomu, aby se dostali do režimu o zadávání veřejných zakázek, takže nemuseli zadávat výběrové řízení. V tomto případě tedy neexistují žádná striktní, vymahatelná pravidla pro výběr toho, kdo tu zakázku dostane,“ uvedl právník protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer.

Advokátní kancelář navíc první dvoumilionovou zakázku v Lánech dostala přesně v té samé době, kdy si Mynář vilu ve Strašnicích kupoval. Přílohy smlouvy pocházejí už z prosince 2014. Kancléř levnou vilu kupoval také na konci roku 2014. Vklad do katastru o převodu této nemovitosti byl proveden v prosinci 2014.

Druhá smlouva na další téměř 2 miliony byla podepsaná 10. března 2016.

MF DNES oslovila Mynáře, který nyní také šéfuje spolku Přátelé Miloše Zemana s dotazem, zda uvedené skutečnosti nějak souvisejí. Kancléř zatím neodpověděl.



V advokátní kanceláři zvedla telefon asistentka. „Ani jeden z nich nebude dnes dostupný,“ odvětila na dotazy a odkázala na e-mail.

Jestřáb s Tománkem jsou velcí dárci

Nynějších 1,7 milionu pro spolek Přátel Miloše Zemana, kterému šéfuje právě Mynář, přitom zdaleka není první dar od advokátů pro Zemanovo blízké okolí.



Oba jmenovaní advokáti byli významnými sponzory už první prezidentské kampaně Zemana. Jestřáb před pěti lety věnoval milion, Tománek 800 tisíc. A v roce 2010, když Mynář šéfoval zemanovské Straně práv občanů(SPO), Jestřáb straně poslal 230 tisíc.



Navíc Tománek dal SPO v roce 2012 300 tisíc. Jestřáb dal SPO v roce 2012 300 tisíc a v roce 2016 dalších 300 tisíc. V roce 2012 dalších celkem 600 tisíc darovali jejich dvě firmy.

Jiří Jestřáb je dokonce revizorem Nadačního fondu Prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana.

Budova advokátů je pojítkem na další brněnské sponzory

Do brněnské budovy, patřící této dvojici advokátů, docházeli také zástupci dalších dvou firem, jež se na financování Zemanovy kampaně také podílely. Firmy Filafil a Komerc Servis CZ, které dohromady přispěly 600 tisíc, si tu v roce 2014 nechaly sepsat notářské zápisy.

„Jsem dlouholetým příznivcem Miloše Zemana. Pana Jeřába a Tománka znám, protože jsou to známí brněnští advokáti. Že by pro mě pracovali, to si nevybavuji. O sponzorování prezidenta jsem se s nimi nebavil,“ řekl MF DNES Petr Sedláček, který je ředitelem společnosti Filafil a zároveň jednatelem Komerc Servis CZ.