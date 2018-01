Trest pro aktivistku: tři měsíce podmíněně za vyběhnutí před Zemana

Anželina Diašová v pátek ve volební místnosti v pražských Lužinách polonahá vyběhla před prezidenta Miloše Zemana v okamžiku, kdy se chystal volit v prezidentských volbách. Žena se k Zemanovi vrhla s výkřiky „Zeman, Putin’s slut“ (Zeman, Putinova děvka), stejné heslo měla napsané na těle.

Aktivistka hnutí Femen u soudu uvedla, že se cítí být nevinná. Nyní má tři dny na to, aby opustila Českou republiku. Za trestný čin výtržnictví jí hrozily až dva roky vězení. Pravomocný verdikt vynesl Obvodní soud pro Prahu 5.

„Souhlasila jsem, protože chci domů, jsem vyčerpaná,“ řekla novinářům sedmadvacetiletá Diašová. Uvedla, že chtěla varovat českou společnost před znovuzvolením Miloše Zemana prezidentem.

Podle jejího názoru by tím čeští občané mohli ohrozit suverenitu českého státu, protože současný prezident je ve vleku ruského prezidenta Vladimira Putina. „Putin je agresor a je nebezpečný. Je to diktátor, a myslím si, že prezident demokratické země nemůže být přítelem diktátora,“ popsala svou motivaci pro akci. Aktivistka mínila protest jako pokojný, nikomu nechtěla ublížit, řekla už dřív její obhájkyně Lucie Hrdá.

O tom, jak dlouho svůj čin plánovala, nechtěla Diašová mluvit. Podle některých komentářů její akce mohla vzbudit sympatie k Zemanovi. Diašová s tím však nesouhlasí.

„Byla bych velmi zklamaná, kdyby to Zemanovi ve volbách pomohlo. Nevím, jak by se to mohlo stát,“ řekla. Diašová byla od pátečního odpoledne v cele předběžného zadržení, kde mohla podle zákona zůstat maximálně 48 hodin. Kriminalisté případ vyšetřovali ve zkráceném přípravném řízení, což podle trestního řádu znamená, že žena nebyla obviněna.



K mezinárodnímu hnutí Femen se Diašová připojila v roce 2009. Hnutí vzniklo o rok dříve, proslulo akcemi polonahých aktivistek nejen na Ukrajině a v Rusku, ale také na západě Evropy. Femen se na svém webu hlásí k boji za práva žen s cílem „úplného vítězství nad patriarchátem“, ale nepovažuje se za feministické. Své členky označuje za „sextremistky“.