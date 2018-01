Babiš bude na Hrad volit Zemana. Nekrade, drží slovo, řekl premiér

Co o sobě Babiš a Zeman říkali Babiš o Zemanovi "Nepodpořím nikoho, kdo má něco společného s érou Václava Klause, opoziční smlouvou a se systémem korupce politických stran, který zde Klaus se Zemanem úspěšně vybudovali. Zeman... je pro mě pokračovatelem Klausovy éry. Je to kandidát, který by si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego, jako prezident by dál rozděloval společnost."

(ceskapozice.cz, 10. ledna 2013) Zeman o Babišovi „Pokud jde o pana Babiše, byl jsem přímým účastníkem podpisu dohody s ním při privatizaci Unipetrolu a konstatuji, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedodržel. To je pro mě dostatečný důkaz nevěrohodnosti pana Babiše, nehledě na jistá další podezření, která se, doufám, časem prošetří.“ (15. 11. 2011)