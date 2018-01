Vedení ANO vyzývá k volbě Zemana, Babiš je jediným kandidátem na premiéra

„Výbor hnutí ANO žádá své členy, sympatizanty a voliče, aby přišli v co největším počtu k druhému kolu prezidentských voleb, a současně jim doporučujeme, aby dali svůj hlas současnému prezidentovi republiky Miloši Zemanovi,“ citoval usnesení výboru šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Dodal, že vedení ANO považuje Zemana za zkušeného politika, který prosazuje národní zájmy a bojuje proti ilegální migraci. „V těchto názorech se my se stávajícím prezidentem stoprocentně ztotožňujeme,“ dodal Faltýnek.

Hnutí v prvním kole volby žádné doporučení pro volbu nevydalo. Šéf ANO Babiš řekl, že on bude volit Zemana. Někteří straníci naopak podpořili Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Například všichni tři europoslanci hnutí Dita Charanzová, Martina Dlabajová a Petr Ježek nebo ostravský primátor Tomáš Macura oznámili, že pro Zemana hlasovat nebudou.

Babiše pak v kandidátské pozici jednomyslně potvrdil výbor hnutí. Po jednání stranického vedení to novinářům řekla místopředsedkyně hnutí Jaroslava Pokorná Jermanová. Možnost, že by se premiérem stal jiný představitel hnutí, připustil minulý týden Babiš. Ostatní strany jej v čele vlády odmítají kvůli jeho trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Babišova vláda minulý týden nedostala důvěru a tento týden předá prezidentovi demisi. Zeman už dřív řekl, že lídra ANO sestavením vlády pověří i podruhé. Na rozdíl od prvního pokusu po něm ale bude chtít zaručené hlasy aspoň 101 poslanců, kteří nový vládní tým podpoří.

Faltýnek uvedl, že hnutí bude se stranami ve Sněmovně jednat o případné koalici či o podpoře menšinového kabinetu. V úterý v 08:00 se sejde se zástupci komunistů, ve středu ve 14:00 s ODS, poté i s dalšími stranami.

Babiš před několika dny řekl, že by premiérem být nemusel a v čele kabinetu by mohl stanout místopředseda ANO, ministr životního prostředí Richard Brabec. V pondělí uvedl, že měl „slabší chvilku“.

Hnutí Babiše pokáralo za vyjadřování do médií

Podle Pokorné Jermanové si Babiš v pondělí od vedení hnutí vyslechl za svá vyjádření kritiku. Výbor ho žádal, aby zvážil, jaká prohlášení do médií dává. „Jsme pak stavěni do pozice, že nevíme, co si máme myslet,“ řekla Jermanová. Podle ní pak „vznikají příběhy, které se nezakládají na pravdě“.

Dolní komora předsedu nynější vlády spolu s Faltýnkem vydala minulý pátek k trestnímu stíhání kvůli obvinění z podvodu při získání padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Postoj hnutí tak může zkomplikovat jednání o nové vládě. Sociální demokraté a lidovci sice svou případnou vládní účast nevyloučili, ale kladou si podmínky.

Odmítají, aby byl ve vládním týmu trestně stíhaný člověk. Jak bude v takovém případě hnutí dál vyjednávat, Faltýnek nepřiblížil. Řekl jen, že ANO bude postupovat tak, aby dosáhlo ve Sněmově většinu a vláda dostala důvěru.

ANO po podzimních volbách získalo ve Sněmovně 78 z 200 poslaneckých křesel. Babiš už několikrát zopakoval, že by i napodruhé upřednostnil jednobarevný kabinet.