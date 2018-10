ANO čeká na volební výsledek zatím bez Babiše, který chce výhru v Praze

Babiš, jehož hnutí na volby vyčlenilo 130 milionů korun, považuje za klíčový úkol vyhrát v Praze. Hnutí kvůli tomu i změnilo lídra pro volby v hlavním městě, místo končící primátorky Adriany Krnáčové do čela kandidátky dosadilo podnikatele Petra Stuchlíka.

Ten dal dříve jasně najevo, že nebude chtít spolupracovat s žádnými „aktivisty“, kteří by blokovali výstavbu v Praze. To byla zjevná narážka na zelené, kteří byli dosud v Praze s ANO v koalici.

„Já budu spokojen, když vyhrajeme Prahu, to je hlavní cíl, prestižní záležitost,“ řekl premiér Andrej Babiš poté, co v pátek odvolil. „Referendum o vládě to určitě nebude. Koalice z hlediska vztahového funguje podstatně líp než v minulosti, neočekávám žádný vliv na vládu,“ prohlásil premiér.



V komunálních volbách ANO obhajuje 1610 mandátů a kromě Prahy i vítězství v Brně i Ostravě. Naproti tomu v Senátu, kde má zatím šest senátorů, může jen posílit, žádné křeslo neobhajuje. Babiš ale upozorňuje, že senátní volby ANO příliš „neumí“.

Dostat se do Senátu za ANO zkouší v hlavním městě exministr financí Ivan Pilný (v Praze 12) či současná senátorka za ČSSD Eva Syková, která změnila barvy a bojuje s neúspěšným prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem.

„Právě paní Syková a pan Pilný by měli dorazit jako první, po nich kandidát na primátora Petr Stuchlík a pan Babiš možná k večeru,“ řekl iDNES.cz Vladimír Vořechovský z tiskového oddělení ANO.

Do volebního štábu, kde zatím absentují politici, se novináři zatím mohou „zabavit“ jídlem. K dispozici jsou takové delikatesy jako croissant plněný grilovaným kuřecím prsíčkem, ciabatta s šunkou od kosti a nakládanou okurkou, nebo zeleninové crudité s omáčkou z červené řepy. K výběru je i výběr grilovaných mini párků s křenem a hořčicí a kuřecí mini řízečky s nakládanou zeleninou, a k pití pomerančový a jablečný džus či neperlivá voda s mátou a limetami.