Útoky na Zemana nevyšly, gratuloval Babiš. Kalousek: Naděje na změnu zhasla

Babiš Zemanovi pogratuloval nejprve na Twitteru, poté znovu na tiskové konferenci v sobotu podvečer, kde se vyjádřil k volebnímu výsledku. „Naše společnost je rozdělená na polovinu, situace není dobrá a my bychom se měli snažit bojovat za naše národní zájmy.“

Dále řekl, že Česko potřebuje především stabilní vládu na čtyři roky a on sám pro to udělá maximum. „Doufám, že se nám to podaří vyřešit co nejdřív a já se těším na spolupráci s panem prezidentem.“

Kalousek a celá TOP 09 podporovali Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Předseda strany Jiří Pospíšil poblahopřál znovuzvolenému prezidentovi. „Osobně jsem volil jiného kandidáta, ale respektuji demokratickou volbu našich občanů. Jiří Drahoš statečně bojoval za jiné pojetí prezidentské funkce, ale bohužel to nestačilo,“ konstatoval.

Předseda ODS Petr Fiala na Twitteru pogratuloval Zemanovi k vítězství, Drahošovi poděkoval za korektní kampaň a snahu přinést do předvolební diskuze slušnost. České republice popřál, aby znovuzvolený prezident pomáhal jejím nejlepším zájmů jak doma, tak v zahraničí.

Ministr zahraničí a místopředseda hnutí ANO Martin Stropnický je připraven spolupracovat se znovuzvoleným prezidentem v prosazování zájmů Česka. Hnutí ANO, které po říjnových sněmovních volbách složilo menšinovou vládu bez důvěry, během posledního týdne podpořilo Zemana v boji o Hrad. „Přeji hodně zdraví ale i energie při vykonávání funkce. Těším se na spolupráci,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová, která má k Zemanovi blízko.

Hnutí SPD gratulovalo Miloši Zemanovi k vítězství v prezidentských volbách. Podle hnutí to je volba na obranu suverenity Česka a ve prospěch přímé demokracie. Předseda SPD Tomio Okamura, který přišel do štábu dosavadního prezidenta, ocenil, že Zeman po zvolení mluvil o přímé volbě hejtmanů a starostů. Podle Okamury to ukazuje na blízkost prezidenta k jeho hnutí.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek blahopřál Zemanovi k vítězství. Doufá, že ve funkci bude víc spojovat než dosud. Místopředseda strany Daniel Herman označil zvolení Zemana za výhru lži a nenávisti.

Za komunisty okomentoval výsledek voleb jejich předseda Vojtěch Filip, před druhým kolem voleb strana podpořila Zemana. „Jsem rád, že mohu popřát Miloši Zemanovi k znovuzvolení prezidentem České republiky. Občané se rozhodli pro stabilitu, prosperitu a pokračování úspěšného rozvoje ve všech oblastech našeho života,“ uvedl Filip na stranickém webu.

Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík poděkoval všem, kdo v prezidentských volbách hlasovali pro změnu v čele země. Výsledek druhého kola označil za čestnou a důstojnou prohru.

„Máme prezidenta zvoleného v demokratických volbách. I když se nám to mnohým zdá jako prohra, tak zle není. Budeme jen muset daleko více hlídat naši ústavu. Prezident má omezené pravomoci, bude pracné ho v nich udržet. Ale dáme to,“ napsal na Twitteru šéf poslanců STAN Jan Farský.