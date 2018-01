Zeman oponentem pohrdal, Drahoš už nepůsobil jako student, míní experti

Zeman se podle experta na prezentační dovednosti a veřejné vystupování Josefa Valenty zpočátku snažil hrát roli rozumného, ale později se vrátil ke svému tradičnímu postupu v debatách.



„Poučování (paní Witovská …; ‚… pane Drahoši atd.), manipulace (… proč nevěříte lidem?), i drobné agrese (verbálně: … až přestane povykovat; neverbálně: bodlo ukazováku mířícího na Drahoše), konfrontace, která bohužel zřejmě pomáhá Zemanovi k sebedefinici (domnívám se … na rozdíl od jiných…),“ popsal odborník na veřejné vystupování.

Podle Vladimíra Svobody z Vysoké školy aplikované psychologie Drahoš za pomoci týmu poradců zlepšil svou neverbální komunikaci až o 90 procent. Zatímco na Primě vypadal v křesle jako nezkušený student, protože seděl na okraji, v České televizi se usadil na samý konec sedáku, což působilo sebevědomějším a důraznějším dojmem.

Svoboda, který se zaměřuje na neverbální chování a komunikaci, si všiml, že Drahoš také zaujal sebevědomý postoj s chodidly široko od sebe, což se učí všichni vojáci a policisté, aby působili autoritativněji.

Zeman si spokojeně mnul ruce, při kritice se dotýkal oka

„Když jsme u řeči těla - Miloš Zeman je zajímavější než Jiří Drahoš tím, že se různě vrtí. Třeba drbání na hlavě, noha přes nohu a podsunuté těžiště těla bylo evidovatelné. Dílem náhody možná bylo, že když se na obrazovce objevil předseda Sněmovny Vondráček, Zeman po chvíli jakoby obrátil oči v sloup. Inu, pohlédl vzhůru, ale bylo to půvabné!“ doplnil Valenta s tím, že se Zeman držel, ačkoliv debatu postupně snášel hůř a hůř.

Svoboda soudí, že Zeman zapracoval na zlepšení neverbální komunikace. „Po televizní debatě na televizi Prima byl panu prezidentovi velmi vyčítán jeho žoviální poloposez či snad pololeh a proto v této debatě se pan prezident posadil jako gentleman velmi distinguovaně. Po celou dobu debaty tento posez držel, aby tak demonstroval nejen svůj společenský status a přiblížil se tím voličům z intelektuálních vrstev, ale také aby vyvrátil nepravdivé pomluvy o svém zdraví,“ zhodnotil Svoboda.

Zeman pak dával Drahošovi najevo opovržení. „Každý živý tvor, tedy i člověk, vždy zrakem sleduje předmět svého zájmu. Jedná se zčásti o instinktivní chování. Když tedy pan prezident ostentativně sledoval při diskusi vše jiné než protikandidáta, šlo o vědomé vyjádření jeho nedůležitosti, což zcela jistě podprahově zavnímali i diváci,“ upozornil Svoboda. Nohy prezidenta směřovaly ve shodě s mimikou kamkoli jinam, jen ne na oponenta.

„Při dotazech na pana kancléře a své poradce má pan prezident perfektně naučené gesto, kdy k moderátorce a tedy i divákům natáčí dlaně rukou vzhůru, což je mezinárodně společné gesto, které zdůrazňuje nevinu a bezelstnost (...) Při otázce na ovlivňování voleb Ruskem se často dotýká pravého oka, což může znamenat zdravotní problém nebo to podle Kódovacího systému mimiky tváře (FACS) může znamenat snahu o uvolnění stresu, když se tělo potýká s nepříjemnými fakty,“ vysvětlil Svoboda. Zeman si pak výrazně mnul ruce, když mluvil o trestním oznámení na Drahoše pro šíření poplašné zprávy. Ve většině kultur je to podle Svobody gesto pro maximální spokojenost.

Celkově Zeman podle něj neprojevoval emoce a všechny otázky zvládal se zkušeností rutinéra. „Dokonce v náznaku opakuje úsměvné gesto vyjadřující převahu. Jak v květnu navigoval holí bývalého premiéra Sobotku, který mu nepřinesl demisi, tak teď v ČT ukazoval na pana Drahoše prstem při debatě o migraci, aby mu vyjádřil svou převahu,“ upozornil odborník na neverbální chování a komunikaci.

Drahoš připravil dobrou strategii, která mu ale příliš nesedí

U Drahoše bylo znát, že je klidnější a věcnější než v diskusi na Primě. „Velký rétor to, věru, není - to bylo patrné už v debatách osmi. Ale jeho myšlení je velmi podstatně méně ovlivněno jeho egem než u Miloše Zemana. Strategie mířící zřejmě na nerozhodnuté, totiž poukazovat na protivníkovy chyby, byla celkem dobře nachystaná. Koneckonců, na své Mynáře si Zeman zadělal sám. Nicméně tenhle způsob komunikace Drahošovi zřejmě není až tak vlastní a taky to tak vypadalo,“ shrnul Valenta.

Pokud by byl Drahošovým poradcem, doporučil by kandidátovi omezit počet výpadů proti Zemanovi a na druhé straně zapojit humor. „Řeč těla byla ukázněná, což se dalo čekat. Měl posez bez křížení nohou a se dvěma 90stupňovými úhly, takže s propnutým těžištěm, což je dobré - těžiště je ‚božstvo‘ veřejného vystupování. Dal to,“ uvedl Valenta.

Drahošovy koutky dolů a napětí při nepříjemných dotazech

„Při odpovědích svého protikandidáta Drahoš často stáčel koutky úst dolů a krčil bradu, což je mezinárodně, celosvětově společný mimický výraz pro pohrdání a opovržení (...) Velké vnitřní napětí se projevilo i na sporých a krátkých pohybech hlavy, v nichž byla znát velká vnitřní tenze a stupňovaná snaha o sebeovládání, zvláště pak patrná při otázkách na jeho kontroverzní spolupracovníky,“ vysvětlil Svoboda.

Drahoš se také po verbální stránce snažil působit maximálně srozumitelně. Přesto se po opakovaných atacích na jeho kontroverzního spolupracovníka Kleindiensta nevyhnul opakování stejné věty nebo delším pomlkám. „Typické jsou pro něj některé projevy adaptérů stresu - když si je jistý tím, co říká, tak sám sobě při své řeči přikyvuje, a naopak když své řeči nevěří, tak kýve hlavou záporně a tento adaptér stresu nedokáže na vědomé úrovni ovládnout,“ dodal odborník.

VIDEO: Nerozumíte politice, vytkl Drahošovi Zeman. Nespojujete, oponoval Drahoš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Valenta ocenil celkovou podobu debaty. „Jsem rád, že to mělo úroveň a nebyly tam poklesle ‚dramatické‘ situace, jaké jsme viděli v debatách před minulou volbou či na Primě,“ uvedl. Pochválil také moderátorku Světlanu Witovskou a důstojné prostředí.