Čunek by uvažoval o kandidatuře na šéfa KDU-ČSL, kdyby Bělobrádek obhajoval

Jak vnímáte výsledek KDU-ČSL ve volbách? Senátní volby ještě neskončily, jen vy a Jiří Drahoš jste vyhráli v prvním kole. Ale komunální se už dají hodnotit.

Já si myslím, že to je dobrý výsledek. Na to, že strana má kolem pěti procent, tak je vidět, že v komunálních volbách se lidí řídí aktivitou, bonitou našich kandidátů. Méně se asi volí strana a více se asi volí ti lidé, úspěšní komunální politici.

Nepotvrzují však také volby, že KDU-ČSL je hlavně regionálně silná strana, především v moravských krajích?

Potvrzuje to, že se nám pořád nepodařilo získat na celostátní úrovni pozici strany, která může řídit stát.

Co se týká vás osobně, potvrdil jste na Vsetínsku v senátních volbách pozici naprosto neporazitelného politika. Čekal jste, že to vyjde už v prvním kole?

Ne, dal bych tomu méně než 50 procent, že budu zvolen už v prvním kole, ne zcela jsem to očekával.

Vzhledem k tomu, jak se vyvíjejí senátní volby, sociální demokracie výrazně ztratí v Senátu a KDU-ČSL nebo ODS se mohou stát nejsilnější stranou v horní komoře parlamentu. Měl byste pak ambici vést Senát?

To není otázka tohoto dne. Teď to zdánlivě vypadá, že jsem v kursu, protože jsem zvolený. A tak to možná vnímají ti, kteří ještě zvoleni nebyli, ale už za šest dnů naše mandáty budou stejné a je jedno, kdo byl kdy zvolen.

Poznámka na druhé kolo míří určitě k tomu, že senátorem se může stát předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který se v jednom z pravděpodobně nejnapínavějších duelů utká s bývalým policejním prezidentem, kandidátem ODS Martinem Červíčkem. Oba dělilo jen 58 hlasů v prvním kole. Chápu to správně, že kdyby se stal předsedou Bělobrádek, přednost před vámi má on?

My jsme nikdy neuvažovali o tom, že Pavel Bělobrádek bude předsedou Senátu.

Mezi senátory KDU-ČSL je několik, kteří by mohli vést Senát

Vidíte mezi senátory KDU-ČSL takového, který by mohl mít tu ambici a kterému by ta funkce slušela?

Určitě, je jich několik. Teď nechci jmenovat žádného, ale je mezi nimi několik lidí, o kterých si dokážu představit, že by byli dobrými reprezentanty Senátu.

Vy sám mezi ně patříte, nebo ne?

O sobě jsem nikdy neměl valné mínění pro žádnou funkci (smích). Kdyby mě navrhli, určitě jsem schopen tu funkci vykonávat, jde o to, jestli bych ji chtěl vykonávat. Jsem totiž hejtmanem, to znamená, že rozhodování nemám tak svobodné.

Ale vyšší bere a pozice šéfa Senátu je v politice vyšší než hejtmana.

Hejtman je výkonnější, tato funkce je významná výkonná funkce. Jako člověk, který může srovnat pozici ministra a hejtmana, mohu říci, že tyto pozice jsou nedaleko od sebe.

A co pozice předsedy strany? Na jaře budete mít volební sjezd, neúspěšně jste proti panu Bělobrádkovi kandidoval, ale pravidelně ve volbách získáváte jasně mandát. Neuvažujete o tom, že byste kandidoval na předsedu lidovců, zvláště když pan Bělobrádek dal najevo, že jeho kandidatura není jistá?

Ta překvapivá kandidatura byla jen proto, že jsem chtěl straně sdělit některé věci, aby mohla více uspět. Chtěl jsem mít referát, na který na sjezdu jinak nikdo kromě kandidáty na předsedu nemá nárok, takže to žádná kandidatura nebyla. Věděl jsem, že to mohu podstoupit, protože mě to neohrožuje v nějakých funkcích.

Musím říci, že kdyby Pavel Bělobrádek kandidoval, tak bych o tom ještě více uvažoval, že budu kandidovat. Daleko vážněji bych uvažoval o tom, že budu kandidovat. Proti němu. Ale v tuto chvíli to neřeším, protože to řešit nemusím. Velká závada české politiky obecně je, že politici se dívají na funkce, které jsou na horizontu, a zanedbávají práci, kterou mají dělat dnes. A to by neměli. V tuto chvíli o tom tedy neřeším, stejně tak neřeším funkci šéfa Senátu, protože to je věc, kterou budeme řešit za měsíc.



Strana má stále kolem pěti procent. Máme na víc

Znamenají vaše slova, že máte nějaké výhrady vůči předsedovi vaší strany?

Pavel Bělobrádek sehrál svoji velmi dobrou úlohu ve straně tím, že ji převzal ve špatném stavu a udělal mnoho dobrého, jenom si myslím, že není možné nevidět to, že strana má pořád někde kolem pěti procent. Myslím si, jsem opravdu přesvědčen, že máme na víc, na významně víc. To je ten důvod.

Spolu s vámi byl již v prvním kole zvolen Jiří Drahoš, kterého podporovala i KDU-ČSL. Jakou vidíte jeho roli v Senátu, mohl by být on reprezentantem Senátu?

Já si myslím, že ne. Není obvyklé, aby zcela nový člověk šel do čela Senátu. Tak to vnímám z diskusí mezi senátory.

