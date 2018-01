Analýza: Zeman dostal většinu darů od anonymů. Spolek jeho přátel mlčí

Good Governance si posvítila na dary a nefinanční plnění mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb. U obou kandidátů organizace napočítala dary od 51 právnických osob.

V případě obhajujícího prezidenta Miloše Zemana bylo 72 procent financí poskytnuto ze zcela anonymních zdrojů. Zemanovu kandidaturu totiž z větší části sponzoruje Strana práv občanů a spolek Přátelé Miloše Zemana. Oba subjekty tají, odkud prostředky získávají.

Nutno dodat, že autor analýzy byl při vyhodnocení přispěvatelů poměrně přísný. Do kategorie „nejisté“ zařadil i firmu Euro - Agency, zadavatele inzerce spojující protikandidáta Drahoše s imigranty.

Metodologie Pro výsledné hodnocení Good Governance vytvořila čtyři kategorie vlastnických struktur dárců: Jistý - jde o společnost, která má transparentní a plně dohledatelnou vlastnickou strukturu.

Nejistý - informace z veřejně dostupných zdrojů (rejstřík justice.cz) neposkytovala dostatečné ujištění o skutečné ovládající fyzické osobě.

Zahraniční

Anonymní - informace z veřejně dostupných zdrojů (rejstřík justice.cz) neposkytují žádné konkrétní informace o skutečné ovládající osobě.

„Pokud vlastníky dohledáte třeba v účetní uzávěrce, nebo v nějaké jiném dokumentu, který není ověřený auditorem nebo notářem, tak to už je informace k určitému datu a mohlo se to kdykoli změnit. To ověření, které je veřejně dostupné, není stoprocentní,“ vysvětlil pro iDNES.cz autor analýzy Lukáš Wagenknecht, proč nepovažuje Euro - Agency za zcela transparentního dárce.

Jiří Drahoš podle analýzy obdržel 51 procent finančních darů a nepeněžního plnění od 38 společností s transparentní vlastnickou strukturou. Necelou polovinu - 46,5 procenta - finančního objemu poskytly čtyři společnosti s anonymní ovládající osobou a zbytek byl od společností s nejasnou nebo zahraniční vlastnickou strukturou. Dohledat ovládající osobu se Good Governance nepodařilo u dárců Lázně Luhačovice, Lázně Jáchymov, AVEKO servomotory a Y Soft Corporation, kteří Drahošovi poslali dohromady dva miliony.

„Závěrem lze shrnout, že v případě Miloše Zemana nebylo možné vyhodnotit žádný z darů jako transparentní, u Jiřího Drahoše poskytlo dar 79 procent společností s určitou ovládající osobou,“ uvedl Wagenknecht.

Kdo vzkazuje, že tato země je naše?

Výzva proti černým penězům Na nejasné financování Miloše Zemana upozorňuje výzva „Nenechme si zvolit prezidenta pomocí černých peněz“. Signatáři vyzývají Zemana, aby zveřejnil všechny své sponzory, a zároveň žádají vládu, aby si vyžádala od zpravodajských služeb informace o financování prezidentské kampaně. Pod výzvou je podepsáno 14 lidí, mezi nimi třeba bývalý ministr obrany Luboš Dobrovský, exambasador v USA nebo ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa. Zdroj: ČTK

Financování Zemanovy kampaně obestírala tajemství už před prvním kolem. Znovuzvolení současného prezidenta podporuje jeho bývalá partaj Strana práv občanů, která vyúčtovala nepeněžitá plnění v hodnotě zhruba 1,3 milionu korun. Podle serveru iRozhlas.cz je strana zadlužená a na transparentním účtu má stokorunu. Když se redaktor DVTV opakovaně ptal předsedy strany Jana Veleby, který je současně i členem spolku Zemanových přátel, odkud peníze jsou, politik naštvaně odešel ze studia.

Větší měrou se na prezidentově kampani podílí spolek jeho přátel, v jehož čele stojí kancléř Vratislav Mynář a figuruje v něm i poradce Martin Nejedlý. Spolek zaplatil za Zemanovu propagaci zhruba 11,5 milionu korun. Redakce iDNES.cz se proto obrátila na kancléře Mynáře s dotazem, kdo jsou sponzoři spolku. Zatím však nereagoval.

Rozkrývat financování nehodlá ani Nejedlý. „Neporušujeme zákon a neporušujeme nic, co bychom teď měli zveřejňovat. Takže já bych to nechal v téhle úrovni,“ řekl Radiožurnálu. Zeman dostal na svůj volební účet 4,5 milionu korun, ale z něj dosud žádné výdaje nezaplatil.

Dohledový úřad si počká na závěrečné zprávy

To, že prezident prakticky obchází zákon, jehož smyslem bylo zprůhlednit financování politiky, se nelíbí ani úřadu dohlížejícímu na kampaně. „Je současně pravda, že zákon o volbě prezidenta republiky nezakazuje kandidátům přijímat dary ze zahraničí a současně umožňuje, aby kampaň vedl nějaký spolek,“ řekl iDNES.cz Tomáš Hudeček, člen vedení Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Připomíná, že podobně vedl kampaň před prvním kolem Michal Horáček, který posílal peníze svému spolku. Ten si však po komunikaci s úřadem a ze své dobré vůle založil vlastní transparentní účet.

Podrobnou zprávu o financování kampaně pošlou kandidáti až tři měsíce po volbách. „Do té doby máme stejné informace jako novináři a veřejnost,“ popsal Hudeček. „Když Miloš Zeman dodá v rámci vyúčtování kampaně čestné prohlášení spolku Přátel Miloše Zemana, že utratili tolik a tolik, tak my se tam můžeme zastavit. Jestli to uděláme, nebo ne, to je druhá věc,“ dodal.

Hudeček naznačil, že úřad by finanční toky rád rozklíčoval. Ve hře je i spolupráce s Finanční správou a Finanční analytickým útvarem. „Nehodláme sedět s rukama v klíně a potom se tvářit překvapeně, až nám nějaký z kandidátů dodá kreativně zpracovanou zprávu o financování kampaně,“ tvrdí. Nedostatky v zákonech, které vyplouvají na povrch, se bude dohledový úřad pomoci napravit ve spolupráci s legislativci.