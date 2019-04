Novým senátorem za Prahu 9 je David Smoljak, STAN bude mít největší klub

16:45 , aktualizováno 16:45

Doplňovací volby do Senátu v Praze 9 vyhrál scenárista David Smoljak, který kandidoval za hnutí STAN. V druhém kole získal téměř šedesát procent hlasů. Volit přišlo pouze 11,45 procenta voličů. Smoljak v Senátu nahradí Zuzanu Baudyšovou (za ANO), ve funkci bude pouze do konce jejího funkčního období do října příštího roku.