Drahošovou děsí míra nenávisti, podle Horáčkové se šíří z Hradu

Sedm dam se v pátek večer setkalo v Pražské křižovatce, kostele svaté Anny. Proč sedm? Prezident Miloš Zeman debaty s protikandidáty ignoruje, a tak na debatu partnerek nedorazila ani Ivana Zemanová. A jeden z kandidátů, Petr Hannig, je vdovec.

Dorazily tak Bohumila Bračíková (partnerka Vratislava Kulhánka), Eva Drahošová, Klára Fischerová, Monika Hilšerová, Michaela Hořejší-Horáčková, Eliška Hynková a Lucie Talmanová (manželka Mirka Topolánka).

Drahošová je zděšená mírou nenávisti ve společnosti, kterou vidí. „Znepokojuje mě zhrublá společnost, začíná to z nejvyšších míst. Chybí obyčejná lidská slušnost,“ prohlásila Drahošová, jejíž muž je podle průzkumů „papírově“ nejvážnějším soupeřem současnému prezidentovi.

Horáčkové vadila iracionální atmosféra strachu šířená z Hradu. „Opravdu se nebojím třinácti uprchlíků, z nichž čtyři odejdou zpátky,“ řekla manželka prezidentského kandidáta Michala Horáčka. „Manžel je neustále osočován, že je vítač,“ uvedla Drahošová. „Jsme lidé a měli bychom pomáhat. Samozřejmě selský rozum říká, že nemůžeme přijmout deset milionů lidí,“ dodala.

„My jim nemůžeme zabouchnout dveře před nosem a tvářit se, že se nás to netýká,“ zastala se přijímání uprchlíků před válkou Fischerová. Podle Hilšerové bychom v Česku zvládli, i kdyby proti vůli země prošly kvóty proti přijímání uprchlíků a země musela také nějaké přijmout.



„Měli bychom rozlišovat mezi válečnými uprchlíky a ekonomickými migranty,“ oponovala Hynková. Talmanová řekla, že vidí nebezpečí vážnější než některé jiné diskutující ženy, ale zároveň nechce, aby v Česku vznikaly další „nahnědlé strany“.



Talmanová řekla, že má obavy o demokratický vývoj v zemi. Kdyby bylo vše v pořádku, její muž Mirek Topolánek by na prezidenta nekandidoval. „Něco se ve mně zlomilo, když česká policie chránila čínské rozvědčíky proti českým občanům,“ prohlásila bývalá poslankyně za ODS a žena bývalého premiéra, který do prezidentské volby vstoupil na poslední chvíli. Narážela tím na počínání české policie při návštěvě čínského prezidenta Si-Ťin Pchinga.



Drahošová by chtěla pomáhat seniorům, Horáčková dětem

Partnerky kandidátů na Hrad popsaly také své představy o tom, čemu by se měla věnovat „první dáma“.

„Určitě bych nezůstala stranou. Doprovázela bych ho při cestách u nás i v zahraničí. Svou pozornost bych zaměřila na pomoc seniorům,“ řekla Drahošová. „Hlavně budu partnerkou svému muži. Celý život se pohybuji mezi handicapovanými dětmi. Dětská paliativní péče je pro mě velmi důležité téma,“ řekla Fischerová.

„Vytkla jsem si cíl zůstat taková, jaká jsem,“ řekla Hořejší-Horáčková. Chtěla by se věnovat odmítnutým dětem. „Jsem taky matka sedmileté holčičky,“ připomněla, co by nemohla opominout ani jako první dáma.

„První dáma v mých představách má na tváři úsměv, aby se na Hrad vrátila pozitivní energie,“ uvedla exposlankyně za ODS Lucie Talmanová, druhá žena expremiéra Topolánka. Za své téma jako případné první dámy označila bezpečnost dětí ve virtuálním prostoru.



„Protože pracuji ve zdravotnictví, tak vidím, že zmizela trochu tradiční rodina a s tím souvisí téma umírání a smrti, které je u nás tabuizované. Je třeba rozšířit síť hospiců a péče o dlouhodobě nemocné,“ řekla Hilšerová.



„Až se Jirka stane prezidentem, chtěla bych být jeho pravou rukou a oporou, ale věnovat se i našim dvěma synům,“ uvedla Hynková. Chtěla by jako první dáma pomáhat všem, kdo pomoc potřebují. Prohlásila, že by nezakládala žádné nadace ani sbírky, ale pomáhala těm již existujícím.



„Moje představa první dámy není žádná. Snažila bych se dál vytvářet pohodu doma. Určitě bych nechtěla být schovaná, ale chtěla bych pomáhat potřebným,“ řekla Kulhánkova partnerka Bračíková.