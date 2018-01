Topolánek: Zeman a Babiš otevírají dveře druhé polistopadové republice

„Nepřátelé, nad kterými jsme v roce 1989 vyhráli, nezmizeli, jen zalezli. Teď vylézají z děr všichni hadi a štíři,“ řekl Topolánek. „První polistopadová republika se nám skládá před očima tak nějak sama. Najednou se dějí věci, které by byly nemyslitelné,“ prohlásil expremiér.

Jako příklady uvedl, že parlamentní komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů má vést komunista Zdeněk Ondráček - slovy Topolánka „komunistická mlátička“ - a do čela bezpečnostního výboru Sněmovny se dostal šiřitel konspiračních teorií Radek Koten z hnutí SPD Tomia Okamury. A to vše za souhlasu Zemana a Babiše. Topolánek připomněl i jeho nevyjasněnou předlistopadovou minulost a to, že mu chybí negativní lustrační osvědčení.

„Demokracii je potřeba bránit. Pro mě větší hodnotou je svoboda,“ řekl Topolánek. „Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nedělali nic,“ připomněl slavný citát britského politika 18. století Edmunda Burkeho, považovaného za zakladatele konzervatismu.

Horáček: Představuji si Pražský hrad jako výkladní skříň

Druhý z aktérů debaty, textař Michal Horáček, hovořil v debatě například o tom, že jeho představa je, že Pražský hrad bude velmi transparentní místo. „Představuji si Pražský hrad jako výkladní skříň, do které je dobře vidět. Pouze s transparentností budeme omezovat to, že politikům nebude vidět pod prsty,“ uvedl Horáček.

„Vyvětral bych a přivedl bych tam nový tým. Postaral bych se o to, aby to bylo místo, které patří všem,“ popsal svou představu o Pražském hradě bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, blízký spolupracovník exprezidenta Václava Havla. Hrad by podle Fischera měl být znovu místo, kde se lidé nebudou bát zpívat a nikdo jim to nebude zakazovat.

Čtvrtý z účastníků debaty, představitel Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek, kterého jako kandidáta na Hrad vymyslela strana Realisté, hovořil o tom, že nejhorší na fungování současné společnosti je, že se lidé nálepkují. „Nesmíme si nechat diktovat, co si máme myslet,“ řekl Hynek. Za problém označil, že vzniká autocenzura, kdy si lidé v duchu říkají - radši to neřeknu, abych si nepřidělal problémy. „Na Hradě by měl být prezident, který bude umět naslouchat a nebude kopat příkopy,“ uvedl Hynek.

Kandidátům vadí, že není veřejná zpráva k Čapímu hnízdu

Všichni čtyři kandidáti se v debatě shodli, že je chyba, že dosune nebyla zveřejněna zpráva evropského úřadu OLAF, který prověřoval okolnosti padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo, kvůli které policie žádá Sněmovnu o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání.

„Vadí mi, že občanská neposlušnost neprobíhá v těchto dnech,“ řekl Topolánek. “Za zásadní považuji, aby veřejnost byla seznámena se zprávou OLAF,“ uvedl Hynek. Není podle něj možné, aby se tato věc smetla pod koberec. Horáček mluvil o tom, že podal žádost podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, aby mu ministerstvo financí, které zatím zprávu odmítá zveřejnit, poskytlo. Mírně odlišný názor vyjádřil Fischer. „Justice se musí emancipovat, živé kauzy by prezident neměl komentovat,“ uvedl. Jako prezidenta by ho zajímalo, kdo a na základě čeho rozhodl o utajení zprávy OLAF a jestli nešlo o svévolné rozhodnutí.