Kandidátům na Hrad vadí MeToo. Horáček i Hilšer by chtěli být obtěžováni

„Mě ta kampaň děsí,“ řekl Vratislav Kulhánek. Bojí se prý toho, kdy se objeví první žena, která ho obviní, že ji pustil jako první do dveří nebo jí pomáhal do kabátu. Jiří Hynek řekl, že je pozoruhodné, že terčem obvinění při této kampani bývá často muž, který je dostatečně bohatý.

„Nejsem si vědom, že bych někoho obtěžoval. Jsem z té kampaně rozpačitý,“ řekl Jiří Drahoš. „Nejsem si vědom, že bych někoho obtěžoval,“ uvedl Marek Hilšer. Na kampani MeToo mu vadí, že člověka může snadno někdo nařknout.

Podle Horáčka je naopak myšlenka kampaně dobrá, ale většina sexuálních zločinů nebude nahlášena, tvrdí. Stejně jako Hilšerovi je i Horáčkovi líto, že nebyl terčem sexuálního obtěžování krásnými ženami.

Petr Hannig prohlásil, že Evropa vymírá a blíží se doba, kdy budou takové kampaně pokračovat, a že se muži budou bát ženy oslovit nebo si kvůli tomu budou muset nejprve podat kolkovanou žádost. „My v České republice jsme ale snad ještě normální,“ řekl Hannig.

Kandidáti na Hrad se setkali při debatě, kterou pořádala iniciativa Prezident 21 Karla Janečka. Z uchazečů o Hrad kromě prezidenta Miloše Zemana, který se přímému střetu se soupeři vyhýbá, chyběl ještě bývalý premiér Mirek Topolánek, který účast odřekl.

Kandidáti na Hrad hodnotí Z. Ondráčka jako možného kontrolora GIBS:

VIDEO: Co si myslí kandidáti na prezidenta o Z. Ondráčkovi jako možném šéfovi sněmovní komise pro GIBS?

Horáček přiznal urputnost, Drahoš ješitnost, Hilšer paličatost

V debatě také kandidáti přiznali své nejhorší vlastnosti. „Sedám si do čokoládových bonbonů v autě. Je to i urputnost, tím trýzním své okolí, a třetí je vášeň,“ řekl Horáček. „Člověk občas bojuje se svou ješitností. „Jsem si toho vědom. Dělám, co mohu,“ prohlásil bývalý šéf Akademie věd Drahoš.

„Je to paličatost, jsem měkkosrdcatý a nechávám věci různě po bytě,“ jmenoval své negativní vlastnosti lékař a vysokoškolský učitel Hilšer.

„Bývám někdy příliš velký diplomat,“ prohlásil Pavel Fischer, bývalý velvyslanec ve Francii a exporadce bývalého prezidenta Václava Havla „Někdy reaguji příliš emocionálně,“ označil svou nejhorší vlastnost bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Kulhánek.

„Jsem zranitelný přes soucit, já to o sobě vím. To je moje Achillova pata,“ řekl šéf Asociace zbrojního průmyslu Hynek. A předseda strany Rozumní Hannig? „Zapomínám na křivdy, co mi kdo učinil. Nevím, jestli je to dobré. Neumím si pamatovat křivdy,“ řekl.