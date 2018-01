Chci být prezidentem, který spojuje a nebude nálepkovat, řekl Drahoš

Vyzvete Miloše Zemana, aby šel s vámi do debat?

Rád bych se s panem Zemanem setkal tváří v tvář, on sice řekl, že do žádných debat chodit nebude, ale všichni víme, že také řekl, že jen blbec nemění své názory.

Jak v následujících čtrnácti dnech bude vypadat vaše kampaň?

Asi každý chápe, že strategie pro první kolo je úplně něco jiného než pro druhé kolo. Počítám s tím, že vyjedu a že budu hodně mimo Prahu. Většinu času strávím v regionech. O detailní strategii bych nerad mluvil.

Jaké téma podle vás rozhodne boj? Domácí, zahraniční nebo účast a to, zda voliči ostatních kandidátů dají hlas vám?

Všechno z toho. Určitě domácí téma bezpečnost a vize, kterou byl měl mít prezident, kandidát na prezidenta na dobu svého mandátu. Neméně důležitá je zahraniční politika, ukotvení České republiky v Evropě, naše spojenectví v rámci Severoatlantické aliance. Podporu od soupeřů v prvním kole do jisté míry očekávám, řekli jsme si to na debatách a kdybych to nebyl já, kdo by postoupil do druhého kola proti Miloši Zemanovi, vyzval bych všechny, aby tomu jeho protikandidátovi podporu dali.

Nikoho z protikandidátů sám nepožádáte o podporu?

Já to beru tak, že jsme si při debatách tuhle věc řekli mnohokrát. Rozhodně se nebudu u žádného z kandidátů doprošovat.

Možná ani tak není rozhodující, co řeknou lidé, kteří vypadli v prvním kole, ale jejich voliči. Jak oslovíte konkrétně voliče Marka Hilšera, Pavla Fischera a Michala Horáčka, aby vám dodali hlasy?

Platí, že chci oslovit co nejvíce voličů. Pokud jde o jména těch tří protikandidátů, která jste zmiňoval, já tam nevidím zásadní problém. My jsme se shodli, že v těch základních otázkách domácí politiky a zahraničního směřování České republiky máme prakticky identické názory. Takže nemyslím, že by to měl být pro voliče těchto kandidátů nepřekonatelný problém.

Není možné, že někteří voliči Miloše Zemana první kolo vynechali a soustředí se až na to druhé, protože si byli jisti, že postoupí?

Budu sázet na to, že účast ve druhém kole bude také dobrá, a sázím na to, že získám voliče, kteří volili jiné protikandidáty, ne Miloše Zemana.

Někteří lidé vaši kandidaturu přirovnávali k tomu, jak na Slovensku uspěl Andrej Kiska. Cítíte, že můžete vyhrát podobným způsobem jako on?

Nejsem Andrej Kiska, ale to, jakým způsobem na Slovensku vyhrál prezidentské volby, mě docela inspirovalo. Říkal jsem si, že i člověk úplně mimo politiku, s úplně jiným zázemím, který za sebou netáhne politické stíny minulosti, může zvítězit proti velmi zkušenému politikovi. Andrej Kiska je pro mě určitě velkou inspirací.

