Drahoš představil svůj prezidentský tým. Je v něm třináct expertů

Podobný tým expertů, jako dnes Jiří Drahoš, už představil v dubnu Michal Horáček a i jeho týmu jste byla členem. Změnil se kandidát, kterého podporujete?

Já tím ale přeci neříkám, koho podporuji. Já jsme poradce.



Mám to chápat tak, že Vaším cílem je radit budoucímu prezidentovi v oblasti energetiky a kdo to bude, není úplně určující?

Ano, bude-li o to mít zájem a bude-li mezi námi alespoň nějaká základní názorová shoda. Mám samozřejmě své preference, co se týká hodnot, které by měl budoucí prezident reprezentovat a zastávat, ale nejsem zcela vyhraněná. Téma energetiky je pro mě natolik důležité, že pokud budou splněny předpoklady, o kterých jsem mluvila, ráda poskytnu to, co umím a znám.



Radil se s vámi o energetice i současný prezident Miloš Zeman během svého funkčního období?

Ne, neradil.



Dříve jste o Miloši Zemanovi veřejně mluvila jako o politikovi, který dokáže myslet několik tahů dopředu. Proč jste před historicky druhou přímou volbou prezidenta nevyjádřila veřejně podporu také jemu?

Opakuji, podpora a to, že jsem, dokonce s potěšením, souhlasila s tím, že poskytnu expertizu některým kandidátům, nemusí být nutně to samé. Pan prezident Zeman mě nepožádal o to, abych mu radila, a neudělal to ani nikdo jiný z jeho týmu.