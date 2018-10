Nabídku šéfovat Senátu jsem nedostal, říká rychlý vítěz Drahoš

Do Senátu, kde jste kandidoval v obvodu Praha 4, jste postoupil už z prvního kola. Jak jste spokojen s výsledkem?

Jsem s ním velmi spokojen, výsledek 50 procent plus v prvním kole je skvělý, vím že jich v historii tolik nebylo. Spokojen jsem a děkuji všem, hlavně svým voličům.

Doufal jste, že to takhle dopadne?

Kdybych usuzoval z kontaktní kampaně, kterou jsem několik týdnů vedl , tak jsem si říkal že by to mohlo vyjít. Ale doufat, že to dopadne v prvním kole by bylo příliš smělé.

Podpoříte nějaké kandidáty v 2. kole?

Bavíme se o tom, co je reálné stihnout, koho podpoříme. Počítám s tím, vše je v jednání.

Vyrazíte za kolegy z prezidentské volby, podpoříte pány Hilšera s Fischerem?

Oba zmiňovaní mají přesvědčivý náskok a já věřím, že to v druhém kole dají.

Koho byste rád viděl po volbách v Senátu?

Z pražských kandidátů docela dobře znám svoje, já jsem jim říkal prezidentské „spoluprotikandidáty“. Přál bych to Marku Hilšerovi i Pavlu Fischerovi. Přál bych to Mikuláši Bekovi v Brně, přál bych to Pavlu Bělobrádkovi v Náchodě, měli jsme spolu i některé dohady, ale drtivá většina rozhovorů byla velmi věcných a máme spolu velmi přátelský vztah.

Už jste přemýšlel o tom, čemu se chcete v Senátu věnovat?

Určitě, kromě standardních věcí jako je hájení ústavy a obrana demokracie to je určitě vzdělávání. A samozřejmě věci, které trápí můj obvod Prahu 4, tedy dopravu.

Jak silné téma je pro vás obrana demokracie?

V situaci, kdy máme prezidenta, který nás táhne na Východ a máme vládu která stojí na podpoře komunistů, to považuji za vážnou situaci. Nikdy jsem si nemyslel že 25 let po založení České republiky budu považovat Senát za jednu s klíčových institucí.

Mohly by mít výsledky komunálních a senátních voleb vliv na celostátní politiku?

Doufám, že budou mít vliv. Nejsem spokojen s tím, že máme vládu, která je opřena o vládu komunistické strany, je na nich bytostně závislé. Je otázka, jak dopadne ve volbách druhá vládní stran ČSSD, čili považuju tu situaci za velmi nestabilní, vidím určité hrátky mezi vládou a prezidentem a doufám, že komunální volby by mohly leccos změnit.

Podpořily vás čtyři strany, už víte do jakého klubu vstoupíte?

Máme dohodu, že to budeme řešit až po volbách. Budeme to řešit až po druhém kole.

Spekuluje se o možnosti, že budete předsedou Senátu.

Já bych nespekuloval, počkáme na výsledek voleb ve druhém kole, jaký klub, jaké strategie.

Nikdo vás s nabídkou neoslovil?

Ne, přímá výzva nepřišla.

Jak budete trávit neděli, budete slavit?

Ne, neděli budu trávit s vnoučaty a manželkou, odpoledne vyrazíme někam na vycházku. To bude moje relaxace po volbách.