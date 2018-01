Drahoš zpíval s Lucernou Ach, synku, synku. Přišel ho podpořit i Svěrák

Drahoš si v Lucerně rýpl do současného prezidenta Miloše Zemana, který se před prvním kolem vyhýbal všem debatám se soupeři. Po výsledku prvního kola se rozhodl zúčastnit hned čtyř diskusí v televizi. „Řekl, že nebude chodit do debat. Teď změnil názor,“ připomněl Drahoš.



Nelitoval své neúčasti v nedělní debatě na Nově. A vyzval všechny voliče, aby přišli volit i v druhém kole. „Musíme to dát. Chci toho pána na Hradě vystřídat,“ řekl Drahoš.

Hrajeme proti Rusům, řekl Horáček k souboji se Zemanem

Horáček jeho duel s prezidentem Milošem Zemanem přirovnal napínavostí k hokeji České republiky proti Rusům na mistrovství světa. „A my proti těm Rusům hrajeme,“ dodal v narážce na proruský kurz současného prezidenta.

„Moc bych si přál, aby ve Vladislavském sále byli všichni rektoři vysokých škol,“ prohlásil v Horáček. zvolení Drahoše a ne Zemana to podle něj může zařídit.



„Podporuji Jiřího Drahoše do druhého kola a jsem rád, že tady nejsem sám,“ prohlásil Pavel Fischer. „Možná je to malý obrat v naší společnosti, že se blýská na lepší časy,“ řekl před druhým kolem prezidentské volby.

„Ústředním tématem mé kampaně bylo heslo srdce na Hrad. Když skončilo první kolo, ani minutu jsem neváhal, komu ho předám,“ řekl Hilšer. Požádal své podporovatele, aby svůj hlas nezahodili a dali ho teď Drahošovi.

„Přestaňte se bát, nenechte se strašit Okamurou“

Při setkání dostal Drahoš od jednoho z dobrovolníků otázku na migraci, což je téma, které se proti němu snaží využívat Zeman. „Musíme ochránit hranici Evropské unie proti nelegální migraci. Od začátku odmítám kvóty, protože je nepovažuji za dobré řešení. Přestaňte se bát, nenechte se strašit Okamurou,“ odpověděl s tím, že naše pomoc by měla směřovat přímo do zemí, odkud lidé do Evropy utíkají.

Vybídl své podporovatele, co ještě mohou udělat. „Když každý ještě přemluví jednoho váhajícího voliče, budu za to vděčný,“ řekl dobrovolníkům, kteří mu před volbami pomáhali. Oznámil, že v pondělí končí jeho kontaktní kampaň. „Děkuji všem, kteří mě podpořili. Všichni jste moji přátelé,“ uvedl prezidentský kandidát.

Před druhým kolem, které se uskuteční v pátek a v sobotu, se Drahoš a Zeman utkají ve dvou debatách – v úterý večer na Primě a ve čtvrtek v České televizi. Podle dvou posledních průzkumů – STEM/MARK pro MF DNES a Median a Kantar pro ČT – jsou šance obou kandidátů vyrovnané a rozhodnou zatím nerozhodnutí voliči. Zeman získal v prvním kole volby 38,56 procenta hlasů, Drahoš 26,6 procenta.