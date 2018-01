Hilšer v hlasování Pirátů poráží Drahoše, Horáčka i prezidenta Zemana

Podle stavu hlasování v neděli ve čtrnáct hodin odpoledne dostal Hilšer od Pirátů zatím 43 hlasů, Drahoš i Horáček svorně 26, Zeman 7 hlasů. Hlasování Pirátů přitom stále probíhá.



„Vzhledem k tomu, že je přímá volba, Pirátská strana nepodpoří žádného kandidáta na prezidenta,“ řekl v sobotu na celostátním fóru Pirátů předseda strany Ivan Bartoš.

Sám má ale jasno v tom, že od něj nedostanou hlas určitě ani Miloš Zeman, ani Petr Hannig. „Miloš Zeman není dobrý prezident. Určitě nezvažuji volbu prezidenta Zemana ani v jednom z kol,“ řekl Bartoš v rozhovoru pro iDNES.cz. Zatím se nerozhodl, komu dá hlas.



„Rozhodně půjdu volit a apeluji na každého, aby taky volit šel. Je tam několik jmen, kterým to člověk může s klidným svědomím hodit,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Ani pro ni mezi ně nepatří Zeman.

Končí šance zveřejňovat průzkumy, Klaus se opřel do Drahoše

Podle dosud publikovaných průzkumů, které mohou být zveřejněny naposledy v pondělí, je favoritem volby Zeman a největší šanci postoupit do druhého kola má Drahoš. Od úterý až do ukončení prvního kol prezidentské volby platí zákaz jejich uveřejňování pod hrozbou pokuty. Má to zabránit nežádoucímu ovlivňování voličů. Podle prosincového volebního modelu agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi by Zemana v prvním kole volilo 43,5 a Drahoše 28,5 procenta voličů.

Exprezident Václav Klaus v neděli na Primě kritizoval Drahoše. „Od něj jsem nikdy neslyšel žádný jasný politický názor nebo názor na věci, které hýbou naší dobou,“ uvedl. Fakticky tímto výrokem pomáhal Miloši Zemanovi, svému spojenci z éry opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD



Relativně kladně se vyjádřil k Mirkovi Topolánkovi, jehož projev přitom v minulosti, když ho střídal v čele ODS, označoval v esemesce, kterou dokázal jeden z fotoreportérů vyfotit, za prázdný a falešný. „Mirek Topolánek je prototyp Nemarťana. Má nějakou zkušenost, něco si v politice vydobyl, prošel celou řadou ostrých politických střetů a je člověkem, který může být v mých očích kandidátem na prezidenta,“ uvedl Klaus.