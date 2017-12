Horáček se přidal k Babišovi a volá po zrušení krajů. Říká, že nefungují

„Tady souhlasím s panem Babišem,“ uvedl Horáček v duelu Českého rozhlasu s Jiřím Hynkem. „Primátoři i starostové po celé zemi mi říkají, jak to komplikuje jejich život, jak to přidává další regulace, kolik to stojí peněz. Prostě to nefunguje. Moravská Třebová, která vždy patřila k Olomouci, se najednou dostala do Pardubického kraje. Prostě to nefunguje,“ prohlásil Horáček.

Dva týdny před prvním kolem volby na Hrad Horáček řekl, že zrušení krajů je jedna z věcí, kterou by podpořil, aby se o nich ve veřejném prostoru mluvilo a diskutovalo.

Horáček má pravdu, že komunistický režim 1. ledna 1949 nahradil země nově vymezenými třinácti „malými“ kraji. O 11 let později je v rámci České republiky nahradilo sedm větších krajů, tři byly na Slovensku. V současnosti má Česká republika třináct krajů vedených hejtmany plus Prahu v čele momentálně s primátorkou Adrianou Krnáčovou.

„Myslím, že stálo za to odstartovat diskusi, jestli fakt potřebujeme kraje a jejich samosprávy,“ napsal Babiš do své knížky. Stačily by podle něj zodpovědné obce podpořené službami efektivního státu. Kraje, kterých je v Česku čtrnáct, podle Babiše vznikly mimo jiné kvůli rozdělování regionálních dotací. „A výsledek? Nic nezpůsobilo v dotační politice takovou ostudu jako porcování bruselských dotací v režii krajů,“ napsal Babiš ve své předvolební knize.