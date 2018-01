Manžela doprovodím do debat. Lži o jeho zdraví mě uráží, říká Zemanová

Proč by lidé měli znovu za prezidenta zvolit vašeho muže?

Nikdy nejednal ve vlastní prospěch. Zájmy občanů jsou pro něj prioritou. Podporuje vzdělanost. Záleží mu na tom, aby lidé měli dostatek příjmů na důstojný život. Pravidelně finančně přispívá nemalou částkou na pomoc dětem v nouzi.

Nerozmlouvala jste mu druhou kandidaturu?

Ne.

Souhlasila jste s tím, že bude obhajovat mandát? Radili jste se o tom v rámci celé rodiny (tedy také s dcerou Kateřinou)? Nebo o kandidatuře Miloš Zeman rozhodl sám?

Potěšilo mě, když Miloš začal uvažovat o případné kandidatuře na znovuzvolení. Tím vyjádřil své přesvědčení, že funkci prezidenta vykonával čestně a vždy mu šlo o prosperitu a suverenitu země.

Jak vnímáte zájem o zdravotní stav vašeho muže?

Často požadované informace o stavu mého muže nepovažuji za „zájem“, ale za snahu přesvědčit veřejnost, že manžel je těžce nemocný člověk. To mě uráží. Zvláště pokud někdo šíří nepravdivé zprávy, že trpí rakovinou.

Co mu tedy je?

Má neuropatii dolních končetin, která mu komplikuje chůzi. To je vše.

Zemanová doprovodila svého muže na zahájení oslav 100 let od vzniku Československa (vlevo). Na starost měla také sběr podpisů pro Zemanovu kandidaturu, nakonec jich pomohla nasbírat 113 tisíc (vpravo).

Co si myslíte o jeho protikandidátovi Jiřím Drahošovi?

Nepochybuji o tom, že pan Drahoš je vzdělaný člověk s širokým přehledem, přesto mě jeho kandidatura překvapila.

V čem?

Tím, že člověk bez politických zkušeností kandiduje na takto vysoký a politický post.

Vyjádříte vy sama před druhým kolem manželovi podporu? Jaký teď bude váš program?

Můj program v těchto dnech bude víc než kdy jindy blízký programu mého muže. Budu ho moc ráda doprovázet do debat. A pokud manžel bude považovat za vhodné, podpořím jej i veřejně. Podporovala jsem jej vždycky.

Stále stojíte v čele volebního týmu Miloše Zemana? Co máte a co jste měla na starosti?

Podílela jsem se na petiční akci, která měla přinést a přinesla podpisy občanů, které byly podmínkou ke kandidatuře. Mám radost z toho, že jsme jich nasbírali daleko víc, než bylo potřeba, celkem 113 038.

Pět let jste první dámou. Jak se vám na Hradě změnil život?

Od základu. Ale byla to příjemná změna. Vzhledem k tomu, že jsem manžela doprovázela na jeho zahraničních cestách i na cestách po České republice, měla jsem možnost seznámit se v rámci svého programu s problematikou v sociální oblasti. Navštívila jsem desítky domovů pro seniory, hospiců, chráněných dílen, terapeutických zařízení, dětských domovů, azylových domů pro matky s dětmi.

Díky nadaci (Nadace Ivany Zemanové) jsme tak mohli poskytnout finanční příspěvky. Přispíváme zejména seniorům a postiženým dětem. Jeden příklad za všechny: dlouhodobě přispíváme na léčbu dětí terapií pod názvem TheraSuit. Nepovažovala jsem za důležité svoji činnost zviditelňovat, těšilo mne, že pomůžu lidem v jejich tíživé situaci. Odměnou pro mě jsou jejich děkovné dopisy.

Ivana Zemanová se svým manželem během kampaně za znovuzvolení (vlevo) a během říjnových voleb do Sněmovny (vpravo).

Co vás nejvíce bavilo z povinností první dámy a čemu se chcete věnovat, pokud váš muž uspěje podruhé?

Těšila mě vždy nezištná pomoc. Měla jsem možnost potkat se s mnoha zajímavými lidmi, seznámit se s jejich profesí a jejich názory a bylo to velice milé a poučné. Pokud by byl manžel znovu zvolen, pokračovala bych ve své dosavadní činnosti.

Jak trávíte na Hradě volné chvíle?

Před pěti lety mi přátelé darovali vytouženého psa, zlatého retrívra, kterému jsem vybrala jméno Darcy, a zdá se, že je s tím jménem spokojený. Ráda s ním chodím na procházky. Další mojí zálibou jsou filmy. Se zájmem zhlédnu české filmy, světovou kinematografii i filmy dokumentární. Také poslouchám ráda hudbu – žánr vyhledávám podle momentální nálady – a samozřejmě ráda čtu. Bylo pro mě překvapením, když jsem zjistila, že jeden parfém pojmenoval výrobce „Ajar“ – je to jeden z pseudonymů mého oblíbeného autora. A nebylo to pojmenování náhodné, ale adresné.

Máte jako první dáma nějaký vzor? Inspirovala vás některá z vašich předchůdkyň?

Nerada hodnotím druhé, pokud je osobně neznám. Oceňuji, že paní Dagmar Havlová prosadila, aby manželka prezidenta měla na Hradě kancelář a mohla se tak věnovat úředním záležitostem spjatým s jejím postavením. A paní Livia Klausová se zasloužila mimo jiné o záchranu a restaurování historických předmětů na zámku v Lánech.

