Rektor Bek vstoupí do klubu Starostů. Mezi nimi a lidovci vybírá Drahoš

Do téhož klubu zřejmě zamíří i Herbert Pavera, který byl na Opavsku zvolen s podporou TOP 09, ODS a STAN. „TOP 09 zřejmě vlastní klub mít v Senátu nebude, takže to vypadá na klub Starostové a nezávislí, když se navíc teď bude jednat o další spolupráci obou stran,“ uvedl v neděli pro iDNES.cz Pavera.

Mezi klubem Starostů a KDU-ČSL si bude vybírat prezidentský kandidát Jiří Drahoš, který vyhrál v Praze 4.

„Po neděli začnu jednat. Během pár dnů předpokládám, že se to vyjasní a že bych se rozhodl. Budu jednat s těmi stranami, které mě podpořily, případně jestli mě ještě nějaká jiná osloví. Zelení nemají v Senátu klub, s těmi ne, ale s třemi ostatními určitě ano, případně pokud se někdo ozve, nebráním se žádné debatě,“ řekl iDNES.cz Drahoš. Na dodatečnou otázku, zda jsou tedy ve hře kluby KDU-ČSL a Starostové a nezávislí, odvětil: „Přesně tak, ano.“

S ještě širší podporou více stran byl zvolen v Praze 12 Pavel Fischer. Na rozdíl od Drahoše ho podporovala i ODS. Hned v sobotu večer Fischer přišel poděkovat i do sídla ODS, ale ulovit ho chtějí i lidovci a STAN. Fischer ještě své rozhodnutí, do kterého klubu půjde, zveřejnit nechce.

Hnutí Starostové a nezávislí se tak může nakonec stát vítězem přetahované o to, čí klub bude nejsilnější. Vzhledem k propadu ČSSD se na to těšili lidovci, bezprostředně po volbách to vypadalo na ODS a že by příštím šéfem Senátu mohl být Jaroslav Kubera. Nyní prudce rostou akcie STAN.

„Máme ambici usilovat o post předsedy Senátu. Především v současné době, kdy role Senátu v rámci politického systému roste, je tato pozice stěžejní. Chceme, aby to byla zkušená a pracovitá osoba s vizí, která bude poctivě střežit demokratické hodnoty naší země,“ uvedl v reakci na volební výsledky předseda senátorského klubu Jan Horník.

Marek Hilšer, nový senátor za Prahu 2, i po zvolení opakoval to, co říkal již před volbami, že pro něj nepřipadají v úvahu kluby ANO, ODS a ČSSD. Výběr možností se mu tak zúžil na kluby KDU-ČSL, Starostové a nezávislí a Klub pro liberální demokracii - SEN 21. Nebo může zůstat zcela nezařazený. Ostatně již v kampani za ním nestála na rozdíl od dalších dvou prezidentských kandidátů žádná strana.

Podnikatel a hudební skladatel Ladislav Faktor, zvolený na českobudějovicku, v Senátu nahradí Jiřího Šestáka. Ten řekl, že se rozhlédne a uvidí, ve kterých klubech je místo. „Buď si jeden z nich vyberu nebo ne,“ řekl Faktor.