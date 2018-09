Chtěli na Hrad, teď do Senátu. Kandidáti oslovují voliče a zvou je na pivo

Jsem teď v jednom kole, protože vstávám ve tři čtvrtě na pět. Od šesti hodin stojíme s kamarádem na terminálech autobusů, tam bývá nejvíc lidí, a rozdáváme letáčky. Zkoušel jsem něco rozeslat poštou, ale došlo jich asi dvacet, takže to nemělo smysl, je třeba jít do ulic,“ líčí svoji senátorskou kampaň někdejší hradní kandidát Petr Hannig.

Devátý pokus

Po neúspěšném souboji o Hrad, ve kterém získal jen necelých 0,6 procenta hlasů, tvrdil, že do další volby už půjde s podporou velké strany a mimo Prahu, kde by jeho názory mohly voliče víc oslovit. Však taky v Praze kandidoval už čtyřikrát. A celkově jde letos o jeho už devátý pokus dostat se do Senátu.

Přesto opět kandiduje v hlavním městě, konkrétně za Prahu 8 a za svoji malou stranu Rozumní. „Asi bych měl nejblíž k SPD, ale Tomio neprojevil zájem,“ přiznává. „Nechtěl jsem si na nic hrát, mimo Prahu bych možná měl víc hlasů, ale zase by lidi říkali, co tady ten Pražák chce,“ dodává. A sází prý na to, že v Praze 8 není žádný jasný favorit.

„Třeba v Praze 12 to má Pavel Fischer jasné, ale tady je to otázka. Od lidí slýchám, že když jsem podpořil pana prezidenta Zemana, tak mě budou volit,“ tvrdí a hned počítá, že kdyby mu dali hlas všichni, kteří v Praze 8 volili Zemana, zvítězil by v prvním kole.

„Jenom škoda, že jsme se tady sešli asi čtyři, co máme takovou vlasteneckou auru, takže se zbytečně vymeleme mezi sebou,“ zmiňuje protikandidáty SPD, Svobodných či Patriotů.

Stejně jako v prezidentské volbě, kdy tvrdil, že stavět billboardy nemá smysl, protože případní voliči si ho najdou i tak, dělá skromnou kampaň. Vystačí si se svým jedním kamarádem Josefem Votrubou.

„Dohromady i s mými penězi na to máme 217 tisíc,“ hned vystřelí. „A nejspíš ani všechno neutratíme,“ odhaduje.

Hilšerův živý billboard

Je to velký kontrast proti skupině deseti dobrovolníků, kteří se střídají na mítincích s Markem Hilšerem, nejmladším kandidátem z prezidentské volby, který teď usiluje o mandát v Praze 2.

„Naposledy jsem byla ve Skautu a teď jsem tady u pana Hilšera. Je stejně starý jako můj syn, vidím v něm tu naději mladých lidí, kteří nepadají do té hniloby skepse generace, jako je moje, můj tatínek byl chartista,“ vypráví pracující důchodkyně Marie Starcová, jedna z dobrovolnic v Hilšerově týmu. Kromě letáčků rozdává i perníčky nebo bonbony nazvané hilšerky.

„Moje kampaň je ze tří čtvrtin hrazená občany. Na HitHitu jsem vybral přes 300 tisíc korun, tak jsem si nechal vyrobit pár takových dobrot, které rozdávám,“ ukazuje Hilšer u pražské stanice metra Náměstí Míru, kde pózuje i se svým červeným skútrem a občas roztáhne nevelkou plachtu s poutákem.

„Říkám tomu živý billboard. Pokud bych byl zvolen do Senátu, chci být co nejvíc mezi lidmi a ten skútr je taková symbolika, že se rychle dostanu, kam je potřeba,“ líčí s tím, že kromě ulic hlavního města ho lze potkat občas ještě v hospodě.

Vsadil totiž na čím dál oblíbenější formát akcí „na pivo“, s kterými před sněmovními volbami 2010 slavila úspěch tehdy startující TOP 09 s Karlem Schwarzenbergem. Zatímco tehdy obrážel hospody s voliči v podstatě jen on, teď jde už o naprosto běžný prvek.

Od eura k přejezdu v Chuchli

Na pivě se vidíme i s Pavlem Fischerem kandidujícím v Praze 12. A zatímco v jiných případech posezení u piva může působit spíš jako příležitost vyfotit se se známou tváří, diskuse s desítkou lidí ve zbraslavské hospodě Škoda lásky se běžnému hospodskému posezení vymyká.

„Minulý týden jsme byli v Komořanech a tam se ta debata týkala komunálních témat. Dnes hned na úvod asi dvacet minut o zavedení eura,“ usmívá se Alena Ježková, spisovatelka, která s Fischerem spolupracovala jako mluvčí už během prezidentské kampaně.

V intelektuální diskusi se Fischer cítí jako doma. Od debaty o vstupu do eurozóny nemá problém přejít k povídání, proč stále padají závory na železničním přejezdu v Chuchli. Jednomu z diskutujících, který si postěžuje, že stávající senátor se na Zbraslavi ukázal jen před volbami a od té doby šest let nic, na výzvu dorazit aspoň jednou za rok okamžitě přikývne: „Rozumím, beru.“ Jen při dotazu, k jaké straně má nejblíž, zaváhá.

„Kandiduji jako nezávislý,“ omlouvá se s tím, že odpověď z něho nikdo nevypáčí.

Stejně se odpovědi brání i Jiří Drahoš kandidující v Praze 4. Když ho potkáme u výstupu ze stanice metra Pankrác, okamžitě nám podá svůj leták. U muže, který v prezidentské kampani působil často prkenně, může překvapit, jak si kontakt s lidmi užívá. Co chvíli se s ním někdo chce vyfotit, poví mu, jak mu fandil v prezidentské volbě, i naopak. A letáky rozdává i s pomocí tří dobrovolníků štosy.

„Za týden je jich tak pět šest tisíc,“ říká Drahoš. Často se tak stane, že některý z kolemjdoucích zahlásí: „Budu vás volit, leták už mám.“

Ruku si s ním podá i nejeden zájemce, který se mu přizná, že ho ale volit nebude, protože v prezidentské volbě podporoval jeho protivníka Miloše Zemana.

Hynek cílí na vojáky a ozbrojené síly

A jedním z takových je i poslední prezidentský kandidát, který to letos zkouší do Senátu, Jiří Hynek kandidující na Chrudimsku.

Oba se náhodně potkají u výstupu z metra, kde Drahoš rozdává letáky. „To je poprvé, co potkávám některého ze svých soupeřů z prezidentské volby, který teď kandiduje do Senátu. A zrovna ten jako jediný není z Prahy,“ usmívá se nad pražským setkáním Drahoš.

„Úspěch přeji všem protikandidátům z prezidentské volby,“ potvrzuje Hynek, že se Zemanovi vyzyvatelé během souboje o Hrad stihli spřátelit. „Ale tady fandím našemu kandidátovi Benjaminu Kurasovi,“ připomíná Hynek, že v Praze 4 postavili kandidáta do Senátu i jeho Realisté.

A realisticky přiznává, že proti Drahošovi to bude mít Kuras hodně složité, stejně jako samotný Hynek, který se na Chrudimsku musí poprat s konkurencí lidoveckého exministra kultury Daniela Hermana, havlíčkobrodského starosty Jana Tecla nebo hokejového šampiona Vladimíra Martince.

„Tím, že mám vztah k ozbrojeným silám, sázím trochu na cílové skupiny, jako jsou střelci, vojáci, byl jsem třeba na setkání výsadkářů v Chrudimi, navštěvuji výrobní podniky. Je to 140 obcí a městeček, takže je to mnohem víc objíždění než tady v Praze,“ popisuje Hynek.

„Ale jsem kluk z vesnice, tak k tomu mám vztah. Je nás tam čtrnáct kandidátů a nikdo není vysloveně slabý, rozhodovat budou stovky hlasů. Tak proč by to nemohlo vyjít,“ věří si.