Zemana nepodpořil žádný kandidát z roku 2013. Přišel o Fischera i Franze

„Mně osobně působí obrovské obtíže politické a názorové sbližování současného prezidenta s takovými subjekty, které představuje Strana přímé demokracie,“ řekl pro iDNES.cz Jan Fischer, který v historicky první přímé volbě prezidenta skončil na třetím místě. Mezi tehdejším prvním a druhým kolem přitom veřejně přiznal, že bude volit Miloše Zemana, a také tak učinil.

Teď, o pět let později, má však úplně jiný názor.

„SPD je uskupení napěchované nacionalismem, žádným vlastenectvím, ale nacionalismem a nacionálním sobectvím. Velmi dobře vím, co tyhle směry a hnutí napáchaly v minulém století. Už jsem si myslel, že se znovu neobjeví, ale najednou se objevují po celé Evropě. To, že současná hlava státu nachází s takovým subjektem blízkost a přímo názorovou shodu, je mně nesmírně líto,“ dodává.

Z našeho rozhovoru je cítit, že se Fischer v Zemanovi zklamal. Před pěti lety jej prý volil jako standardního sociálně demokraticky a levicově orientovaného politika, o kterém byl přesvědčen, že povede zemi směrem k Evropské unii. „Hodně se v tomto směru změnilo,“ říká nyní.

Fischer je pevně přesvědčený, že má Zemanův mandát letos skončit, a do volební urny prý vhodí lístek se jménem Jiřího Drahoše, který mu dal dostatečné záruky o zahraničně politické orientaci země. „Geopoliticky vidí republiku tam, kde ji vidím i já,“ říká Fischer.

Oceňuje také Drahošův racionální přístup k migraci a vztah k Evropské unii. „Bude společnost méně rozdělovat a tahle společnost už si to koneckonců zaslouží,“ dodává.

Jednou a dost, myslí si Vladimír Franz

A není sám, kdo otočil o 180 stupňů. Zeman totiž přišel mezi bývalými kandidáty o dalšího voliče - Vladimíra Franze. „Já se vyjádření podpory letos patrně zdržím,“ řekl sice pro iDNES.cz, ale na konci rozhovoru se svěřil se svým dlouhodobým přesvědčením, že by prezidentský mandát měl člověk zastávat vždy pouze jednou. „Myslím, že tím na to dávám dost jasnou odpověď,“ řekl hudební skladatel, výtvarník a profesor.

Franz si chce nevyřčením přímé podpory podle svých slov také ušetřit nepříjemnosti, které ho provázely po minulé přímé volbě prezidenta. „Abych dalších pět let bojoval s něčími fanoušky, to mě vážně skutečně nebaví,“ vysvětlil. Miloše Zemana prý před pěti lety podpořil zejména proto, že stál proti Karlu Schwarzenbergovi, jehož tým na Franze údajně vyvíjel, jak sám říká, „velmi neomalený nátlak“.

„Nesouviselo to s tím, jestli někoho mám rád, nebo nemám. Navíc jsem několikrát proklamoval, že to je čistě osobní záležitost a že mí podporovatelé nejsou žádná strana, která by se měla řídit rozhodnutím nějakého ústředního výboru, ale spolek svobodných lidí, kteří se rozhodují individuálně a podle svého svědomí a vědomí," dodal Franz.

Zeman schází a změna bude prospěšná, říká Schwarzenberg

Výměnu hlavy státu si přeje také Zemanův hlavní soupeř z druhého kola Karel Schwarzenberg.

„Je jasné, že budu volit pana profesora Drahoše, protože to je důstojný kandidát. Je nejvyšší čas na změnu na Hradě. Pan prezident Zeman bohužel schází, jak vidno. Česká republika neměla prospěch z toho, jak Zeman vykonával svůj úřad. Musíme nositele této funkce vyměnit, bude to prospěšné pro stát,“ prohlásil Schwarzenberg.

Nechci kopat příkopy, už tak budou hluboké, říká Bobošíková

Současného prezidenta Miloše Zemana nepodpořil ani jediný z kandidátů, kteří se o prezidentský post před pěti lety ucházeli. Dva z nich, Přemysl Sobotka a Jana Bobošíková, ale nechtěli své preference zveřejňovat.

„Tak jako před prvním kolem, tak ani teď nebudu říkat, koho budu volit. V této chvíli si myslím, že jak současný prezident Zeman, tak pan profesor Drahoš jsou dostatečně známí a nepotřebují znát můj názor,“ řekl Sobotka.

Podobně reagovala i Jana Bobošíková. Ta má prý svůj občanský názor, podle kterého se zachová, ale veřejně svou podporu sdělovat nehodlá. „Vzhledem k tomu, jak hluboké příkopy vykopalo druhé kolo prezidentské kampaně před pěti lety a stejně hluboké příkopy budou vykopány i nyní, tak se nebudu vůbec vyjadřovat k jednotlivým kandidátům,“ dodala.

Zbylí čtyři kandidáti se však, stejně jako Jan Fischer, svorně postavili za Jiřího Drahoše. „Ráda bych mu podporu vyjádřila. Je to proto, že si velmi přeji, aby došlo ke změně. Abychom měli prezidenta, za kterého se nemusíme stydět a který není vulgární,“ uvedla Zuzana Roithová.

V jejím případě se navíc ukazuje, že Drahoš dokáže zaujmout i voliče svých ještě nedávných konkurentů. „V prvním kole jsem volila pana Pavla Fischera, ale Jiří Drahoš byl pro mne hned druhou volbou,“ dodala Roithová.

Změna na Hradě by byla dobrá i pro Zemana, říká Fischerová

Podobné je to ostatně i u Taťany Fischerové. I ta dala v prvním kole hlas svému jmenovci a v tom druhém hodlá volit Jiřího Drahoše.

„Myslím si, že by se měl Miloš Zeman vrátit domů. Za prvé proto, že pro jeho zdraví by to bylo opravdu velmi významné, a za druhé proto, že na jeho prezidentském období neshledávám ničeho pozitivního. Bude dobře, když tam bude změna,“ řekla Fischerová iDNES.cz.

V rodině si prý hlasy v prvním kole rozdělili, sama hlasovala pro Fischera a její syn pro Marka Hilšera. „První čtyři kandidáty, kteří skončili za Milošem Zemanem, vnímám velmi podobně. Vyměnit jednoho za druhého mi tak nedělá velký problém,“ dodala Fischerová.

Naproti tomu Jiří Dienstbier volil Jiřího Drahoše už v prvním kole a v tom druhém si to chce zopakovat. „Myslím si, že by Jiří Drahoš na rozdíl od stávají hlavy státu respektoval ústavu České republiky a nepřistupoval k ní nepatřičně tvůrčím způsobem. Choval by se důstojně, nepoužíval vulgarismy, nerozděloval společnost a hájil naše místo v Evropě. Daly by se uvést i další důvody, ale myslím, že tyto postačí,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz.