Lidovci v napětí: bojují o post jedničky v komunálu a Senátu i o svého šéfa

Po vzoru Karla Schwarzenberga zve voliče na pivo. „Přišlo asi pětkrát více lidí než tomu bylo loni, kdy jsem dělal podobnou akci před sněmovními volbami, s tou debatou jsem byl velmi spokojen,“ líčí zážitky ze středečního posezení v Hronově Bělobrádek.

Podle sázkových kanceláří je ve svém volebním obvodu v Náchodě jasným favoritem. Bělobrádek ví, že jeho osobní výsledek bude hrát důležitou roli v rozhodování, zda bude příští rok na lidoveckém sjezdu obhajovat pozici předsedy KDU-ČSL.

„Bezpochyby je to jeden ze střípků v té mozaice,“ přitakává Bělobrádek. Zatímco loni na sjezdu svého jediného oponenta Jiřího Čunka porazil naprosto s přehledem, teď zaznívá od mnoha stranických představitelů jasný názor, že změna ve vedení bude potřeba. Byť většinou nechtějí otevřeně říct, zda by se to mělo týkat i samotného Bělobrádka.

„Potřebujeme nový impulz. Přece jen jsme byli vládní stranou, teď jsme v opozici, počet poslanců nám klesl... Chceme, aby se ten trend obrátil,“ říká šéf pražských lidovců Jan Wolf, ale podobně mluví také třeba Čunkův soused ze Zlínského kraje, místopředseda Ondřej Benešík, nebo Marek Výborný, který se za necelý rok ve Sněmovně vypracoval mezi nejrespektovanější poslance lidoveckého klubu.

„Kdyby se tady zrovna Marek rozhodl kandidovat na předsedu, tak bych ho podpořil,“ usmívá se Wolf, kterého reportér MF DNES potkal právě v rozhovoru s Výborným. A ten nepopírá, že nad tím přemýšlí. „Ale teď jsou klíčové volby,“ dodává.

S TOP 09, nebo bez?

Rozdílné představy o tom, jak dělat politiku, měli lidovci před volbami i v mnoha městech. V Praze se rozhodl jít vlastní cestou poslanec Jan Čižinský, který založil hnutí Praha sobě. A v Českých Budějovicích zase dokonce kandidují lidovci na dvou různých kandidátkách. Na jedné je samostatná KDU-ČSL, na druhé KDU-ČSL s TOP 09.

„Část se od nás odtrhla. Oni věděli, že my bychom nikdy na společnou kandidátku s TOP 09 nešli, tak si udělali projekt Společně pro Budějovice a teď jsou z toho lidi zmatení. Je to nejspíš součástí dohody, že TOP 09 podpoří Pavla Bělobrádka v Náchodě a my jim za to pomůžeme v Budějovicích,“ říká jeden z členů českobudějovické KDU-ČSL, který patří k Bělobrádkovým kritikům a v čele strany by radši viděl Čunka.

„Máme tolik kvalitních osobností, že jsme jednoduše postavili kandidátky hned dvě,“ líčí to naopak nejvlivnější postava jihočeské KDU-ČSL, stranický místopředseda Jan Bartošek.

Jako James Bond

Také kampaň, kterou v senátních volbách zvolili rivalové Bělobrádek s Čunkem, je zcela jiná. Zatímco šéf strany objíždí region a pořádá tradiční mítinky včetně už zmíněného posezení u piva, Čunek nijak zvlášť svůj program nezměnil.

„Žádné mítinky nedělám. Šest let jsem mezi lidmi na všemožných akcích v našem regionu, včetně sobot a nedělí. To je moje kampaň,“ popisuje. Místo plakátů vyvedených v jednotných žlutomodrých barvách vsadil na černobílou podomácku vyrobenou variaci na jeden z filmů s agentem Jamesem Bondem.

„Byli jsme tady asi tři a řešili jsme, co dáme na plakát. Je to domácí provenience, nemáme žádnou PR agenturu. Stálo nás to asi půl hodiny práce se vším všudy,“ líčí lidovecký hejtman a senátor vznik plakátu s heslem „Jiří Čunek 077 – Ve službách Valašska“.

I kvůli drtivé Čunkově porážce na posledním sjezdu lidovci odmítají, že by ve straně existovala znepřátelená názorová křídla jako za dob Cyrila Svobody a Miroslava Kalouska. „Někdo má konzervativnější a někdo liberálnější postoje, ale není to nic, co by budovalo nějaké příkopy. Ovšem bude samozřejmě úkolem pro nové vedení umět s tím pracovat,“ podotkl Výborný.