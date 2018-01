KOMENTÁŘ: První hradní duel: Jak Zeman vyhrál a Drahoš ještě neprohrál

Politický matador a tvrdý bonmotista versus trochu nudný, ale slušný profesor a politický novic. Kandidáti na prezidenta se v prvním čelním duelu, který hostila TV Prima, nevysvlékli ze svých nátur, charakterů ani osobních historií.

Oba věděli předem, že už tato první debata může rozhodnout celou hradní volbu, takže to nebude žádná generálka, žádné prvotní oťukávání soupeře, ale naopak je potřeba jít od začátku tvrdě do střetu. Na druhé straně to zase nepřehnat, a neodradit tak nerozhodnuté. Osudové mohlo být každé slovo, každé gesto, každý náznak únavy či nervozity.

Hned po počátečním relativně klidnějším rozjezdu převzal taktovku Zeman a místy Drahoše téměř vyučoval. Byla vidět léta politické praxe, schopnost improvizace, situační humor. Místy byla znatelná přímo rozkoš, s jakou prezident svého protivníka tupil. To postupně sílilo a gradovalo na závěrečném tématu migrace.

Drahoš tu lépe, tu hůře vykrýval údery a snažil se sám také nějaké rozdávat. Bylo evidentní, že na něm jeho tým odvedl nemalou práci, oproti některým minulým vystoupením byl i v této mlýnici docela sebevědomý, i když místy jen těžko skrýval nervozitu. Politická nezkušenost vyplouvala na povrch vždy, když nedokázal smečovat v okamžicích, kdy si Zemanovy argumenty o smeč přímo říkaly. Nicméně v základních – předem avizovaných – tématech dokázal argumentovat celkem racionálně, věcně a slušně.

Aranžmá televize Prima bylo trochu zvláštní, víc než bitvu argumentů o nejvyšší post v zemi připomínalo spíš pořady typu Kotle Michaely Jílkové, které nějakou racionální debatu prakticky vylučují.

Role moderátora se smrskla na uklidňování vyexcitovaného publika, což zvýraznilo fakt, že sice prezidentskou debatu nabídly kandidátům všechny větší televize, ale je to asi stejné, jako kdyby mostecký autodrom aspiroval na pořádání velké ceny formule jedna.

VIDEO: Miloš Zeman si v debatě dělal legraci z aktivistek hnutí Femen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zeman na Primě vyhrál, i když ne tak přesvědčivě, jak se čekalo a jak by si on přál. Ve snaze deklasovat svého soupeře byla tvrdost jeho výpadů až překvapivá na tento formát debaty.

Na Zemanovy přesvědčené voliče to jistě zapůsobilo, stejně jako Drahoš na své voliče zapůsobil svou slušností a zdrženlivostí. Co si z toho ale vzala zhruba desetina nerozhodnutých voličů, je ve hvězdách. Nebyl Zeman až příliš útočný? A nebyl Drahoš až příliš defenzívní?

Ostatně kdo ví, jestli mnohem větší volební efekt než argumenty a údery nebude mít záběr už ve chvíli, kdy běžely titulky a kdy se Zeman po hodině sezení velmi, velmi obtížně zvedal z křesla.

Kdo se stal podle vás vítězem debaty prezidentských kandidátů na Primě? celkem hlasů: 17973