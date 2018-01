KOMENTÁŘ: Zeman je smutný vítěz, čeká ho bitva se systémem volby

Kdyby se parlamentní volby v Česku konaly podle stejného volebního systému jako volba prezidentská, vládu by dnes asi vedl někdo úplně jiný než Andrej Babiš. Dvoukolová volba je zrádná, nejsilnějšího kandidáta může ve finále snadno srazit ten, kdo méně polarizuje společnost a přiměje ji k taktické volbě. To je teď největší hrozba pro Miloše Zemana a velká naděje pro Jiřího Drahoše.



Zemanův výsledek v 1. kole je zdánlivě skvělý: bezmála 39 procent. Před pěti lety odcházel z úvodního kola jen s 24 procenty, a přesto nakonec vyhrál s 55 procenty. To byla ale úplně jiná situace – nebyl úřadujícím prezidentem, pro mnoho lidí nebyl ještě tak nepřijatelný jako dnes a ve druhém kole ho tehdy podpořila jednak tehdy ještě silná ČSSD, jednak středně úspěšní kandidáti z prvního kola Jan Fischer či Vladimír Franz.

Dnes je všechno jinak. Od obhajujícího prezidenta se čekal výsledek mezi 40 a 50 procenty, dokonce možná i vítězství v 1. kole. Za ním se na výsledkové listině seřadila skupina středně silných kandidátů, od nichž se v žádném případě podpory dočkat nemohl, naopak - svorně se postavili za Drahoše. Tedy rivala, který už předem vycházel v průzkumech jako ten, kdo má v případném čelním střetu se Zemanem největší šanci na vítězství.



Pro Zemana je to nepříjemná situace. I když s přehledem vyhrál 1. kolo, do druhého jde fakticky jako mírný favorit Drahoš. Sice je od sebe v prvním kole dělí zhruba 600 tisíc hlasů, ale zatímco Zeman už kdovíjak velké přesuny hlasů ve svůj prospěch očekávat nemůže, Drahoš má šanci dostat do jednoho houfu voliče všech dalších, kdo fakticky kandidovali proti Zemanovi.

Ve srovnání s Karlem Schwarzenbergem, jemuž se to před pěti lety nepovedlo, je totiž Drahoš pro nevyhraněné voliče mnohem méně nepřijatelný a má voličskou podporu výrazně lépe rozprostřenou ve městech i na venkově.

Toho všeho jsou si Zeman a jeho tým samozřejmě vědomi, o čemž svědčí už superrychlá změna volební strategie. Zeman otočil a před druhým kolem se bude s Drahošem utkávat čelně. V přímé konfrontaci je Zemanova velká síla, prokáže tam svou inteligenci, rétorické schopnosti i zkušenosti nabyté v politice.

Ani to ale nemusí stačit, a tak bude třeba zaútočit na citlivá místa, možná přímo pod pás. Před pěti lety to bylo téma Benešových dekretů a Schwarzenbergovy rodiny, tentokrát se nejvíce nabízí uprchlické téma, v němž Drahoš v minulosti projevil mnohem větší smířlivost než Zeman.

Dva týdny, zbývající do 2. kola, budou hodně horké.