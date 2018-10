KOMENTÁŘ: Co nám řekly volby? ANO jede dál a ČSSD je na kapačkách

Vyhlášením výsledků komunálních voleb začíná tradiční bitva o jejich interpretaci. Vítězové budou minimálně tři:



1/ Nezávislí, lidovci či STAN: vítězí na počty mandátů, ale jde zejména o místa v zastupitelstvech malých obcí, v nich žijí stovky či tisíce obyvatel.

2/ Hnutí ANO: vítězí na absolutní počet odevzdaných hlasů, protože dokázalo stejně jako před čtyřmi lety ovládnout téměř všechna krajská a jiná statutární města, kde žijí deseti či statisíce lidí.

3/ ODS: pokud se potvrdí, že po dlouhých 12 letech dokázala zvítězit ve své kdysi tradiční baště, Praze, nebude to sice návrat do časů Pavla Béma, kdy vítězila ziskem nad 50 procent, ale triumf v metropoli bude mít značnou symbolickou hodnotu. Zejména když se strana i v dalších velkých městech dotahuje na ANO.

Čest poraženým

Hlavním poraženým těchto voleb je – už zase – ČSSD. Pohasla její naděje, že alespoň v komunále udrží důstojnější pozice. Strana nejen že úplně propadla v Praze, ale zejména tragicky oslabila ve svých tradičních državách – na severní Moravě či v severních Čechách.



VIDEO: Výsledek voleb je signál, že se ČSSD odrazila ode dna, řekl Hamáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vedle toho ČSSD dramaticky ztratí v Senátu a téměř jistě přijde o post šéfa horní komory. Na jarním sjezdu se dá očekávat tvrdé účtování, tedy pokud už strana není smířena s úplným odchodem z české politiky.

V prudkém sešupu pokračuje i KSČM, TOP 09 dál ztrácí ve své pražské baště a hlavně ve zbytku republiky a Strana zelených už prakticky přestala existovat.

Všichni proti ANO?

V komunálních volbách více než v kterýchkoli jiných záleží na jejich „druhém kole“, tedy povolebním vyjednávání o místních koalicích a postech starostů a primátorů. Hlavně v Praze je to velká hádanka: s malým odstupem uspělo pět subjektů a zřejmě tři z nich budou vládnout, předcházet tomu bude složitá šachová partie vyjednávacích týmů.



V dalších velkých městech může vítězné ANO potkat to, co zažilo před čtyřmi lety v Plzni nebo Olomouci, tedy strategii „všichni proti ANO“ a odchod do opozice.

A kdovíjak růžové vyhlídky nemá ANO ani v Senátu. Více než desítka postupujících do druhého kola nemusí mnoho znamenat, i tam se dá ve druhém kole očekávat, že větší podporu od neúspěšných stran mohou pro sebe získat jejich protikandidáti z ODS, KDU-ČSL či nezávislí. Zejména když proti kandidátům ANO stojí výrazné osobnosti typu Mikuláše Beka, Raduana Nwelatiho či Přemysla Rabase.

V Senátu téměř jistě vládní koalice ztratí, což zproblematizuje schvalování jejích zákonů. Do čela se pravděpodobně vyhoupne jeden z dvojice lidovců Pavel Bělobrádek nebo Jiří Čunek a komora se vedle Prahy může stát další pevností opozičního tábora.

Zajímavou zprávou je i výborný výsledek tří z pěti kandidátů, kteří v lednu stáli v hradní volbě proti Miloši Zemanovi. Pokud úspěch potvrdí i ve druhém senátním kole, může to do příští hradní volby přilákat mnohem více lidí, kteří to využijí ke zviditelnění pro své příští kandidatury na cokoliv.