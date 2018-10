Straníci můžou odhlasovat, že nám nevěří a máme skončit, přiznal Zimola

Komunální volby pro ČSSD příliš dobře nedopadly. Za dva týdny se sejde výkonný výbor strany. Může se tam řešit otázka změny vedení?

Ano, ve stanovách máme, že ústřední výkonný výbor může vyjádřit svým hlasováním vedení strany nedůvěru. Ať už předsedovi, místopředsedovi, statutárnímu nebo řadovému. Jsme koneckonců demokratická strana a já očekávám na ústředním výkonném výboru možná bouřlivou debatu.

Ale byl bych rád, aby to byla debata korektní a vedená uvnitř strany. Nejsem z výsledku rád, ale politický život je takový, že jednou jste dole a jednou nahoře. My bychom měli udělat maximum proto, abychom se z toho dole co nejdříve zase dostali nahoru. Není to úplně na sebevraždu, ale taky není žádný důvod k jásotu. Musíme si sednout, uspořádat si vnitřní záležitosti a zlepšit prezentaci.



Vy rezignovat nehodláte?

Odvolávám se na slova Jana Hamáčka, které plně podporuji. Současné vedení udělalo maximum, aby lidé měli příležitost, možnost a chuť znovu sociální demokracii volit. Udělali jme řadu dobrých věcí, ale bohužel řadu aktuálních politických témat překrývala takzvaná kauza Miroslava Pocheho a jeho kandidatury na ministerstvo zahraničních věcí. Vyjadřovali se k ní i lidé, kteří se běžně politikou neživí a ani je nemusí zajímat. Viděl jsem to na svých cestách na českém a moravském – v uvozovkách – venkově. Lidé mnohem více než témata, která se jich bytostně dotýkají, akcentovali téma, které ani tématem nebylo.

Myslíte tedy, že výsledek komunálních voleb ovlivnila situace se jmenováním Miroslava Pocheho?

Ptejme se voličů, já jim do hlavy nevidím. Spíše vycházím z toho, co jsem slyšel při svých cestách za podporou jednotlivých kandidátů.

V Senátu ze 12 obhajovaných křesel postoupilo do druhého kola pět kandidátů. Pravděpodobně tak strana ztratí předsedu horní komory parlamentu...

Nechtěl bych teď spekulovat. Senát je sbor politických stran a hnutí, ale také nezávislých osobností. Bude záležet na tom, co se současnému vedení Senátu, tedy Milanu Štěchovi nebo sociální demokracii, podaří vyjednat. Počkejme na druhé kolo senátních voleb. Teprve potom bude známo, kdo se tam dostane. S nimi bude potřeba jednat dál.

Roman Onderka prý odhadoval, že postoupí méně než pět senátorů, Jan Hamáček zase doufal v alespoň šest. Jaký byl váš odhad?

Nechci být generál po bitvě, ale přiznám se, že moje úvaha byla kolem pěti senátorů. Ale prosím, neberte to tak, že jsem ten generál. Zkrátka jsem si dokázal představit, že to bude těch pět. A musím dokonce jsem se trefil i ve svém interním odhadu jmen, které postoupí do druhého kola.

Michal Hašek řekl, že sociální demokracie je krůček od politického hřbitova. Souhlasíte s ním?

Pochopitelně. S tím nejde nesouhlasit. Ale kvůli tomu děláme s Janem Hamáčkem maximum.