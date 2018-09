Devadesátníci jdou do voleb. Kandidátky uzavírají senioři do počtu

„Je pravda, že máme hodně starších kandidátů. Řada zastupitelů bude hledat svoje nástupce až v tomto volebním období. Ale na každé kandidátce je i ta perspektiva,“ tvrdí předseda KSČM Vojtěch Filip. To však rozhodně není příklad třeba severočeského Turnova, kde KSČM postavila jednoho z dvou nejstarších kandidátů v ČR vůbec, čtyřiadevadesátiletého Zdeňka Bečku.

„On nechtěl. Říkal mi, neblázni, vždyť už to bude na ostudu. Ale prosil jsem ho, že potřebuji naplnit kandidátku, tak mi to podepsal, i když mě to stálo hodně přemlouvání, “ líčí lídr turnovských komunistů Oldřich Tomášek, jak Bečku dostával na kandidátku.



Čtyřiadevadesátiletou seniorku nasadila i ODS v Karlových Varech. Tamní důchodkyně Vlasta Moravcová je však výjimkou, průměrný věk kandidátů ODS do letošních komunálních voleb v Karlových Varech je 47 let, turnovská kandidátka KSČM je unikátem i na celorepublikové komunistické poměry.

Průměrnému kandidátovi KSČM v tomto čtrnáctitisícovém městě na severu Čech je 75 let. Z dvaadvaceti kandidátů se důchodovému věku nepřibližuje jediná, osmatřicetiletá kadeřnice Hedvika Jílková, druhou nejmladší je pak až její třiašedesátiletá matka.

„Mladí kandidáti se nám nehrnou a trochu mají i strach. Neříkám, že nemáme vůbec žádné členy v produktivním věku. Ale když za nimi jdu, říkají, že nechtějí přijít o práci nebo aby na ně lidi na ulici blbě nekoukali,“ vysvětluje Tomášek, který je v 66 letech na kandidátce třetí nejmladší.

„Turnov je spíš pravicové, buržoazní město. Bylo to město zlatníků, drahokamů a pořád je to vidět. Místní vzpomínají na staré doby první republiky, kdy měl každý svůj krámek,“ přibližuje Tomášek. Když ve městě komunisté získají aspoň jeden zastupitelský mandát, bude to velký úspěch. „Posledně jsme neměli nikoho,“ dodává.

Šel do voleb i ve 102 letech

Armády seniorů figurují i na komunistických kandidátkách ve velkých obvodech, jako jsou městské části v Praze. Například ve stotisícové Praze 6 tak kandidátku uzavírá sedm osmdesátníků a nad nimi figurují i dva devadesátníci. „Určitě je tendence dávat mládí vpřed, devadesátník by asi nebyl dobrý frontman. Ale hledat kandidáty je problém,“ říká poslanec Jiří Dolejš, který právě z Prahy 6 pochází.



V ostatních stranách jsou devadesátníci na kandidátkách výjimkou, ČSSD a SPD postavily po čtyřech, ANO jednoho, TOP 09 nebo STAN žádného.

Přemlouvání i těch nejstarších členů strany, aby šli do voleb, často souvisí s tím, že strany potřebují naplnit kandidátky. V praxi se totiž vyplatí nabídnout stejný počet kandidátů, jako je počet členů zastupitelstva v příslušné obci, aby každé jméno na kandidátce mohlo představovat potenciální hlas do zastupitelstva. V případě zmíněného Turnova se to komunistům nepovedlo, nabídnout potřebovali 27 kandidátů, nakonec jich mají jen 22. A těm na posledních místech je 89, 90 a 94 let.



„V roce 2010 jsme měli dokonce 102letého kandidáta, který jezdil po obci na kole. Kdyby byl tehdy zvolen, tak by vydržel celé volební období,“ pochlubil se stranický předseda Vojtěch Filip zážitkem se Stanislavem Spáčilem, který před osmi lety uzavíral komunistickou kandidátku v Křenovicích na Vyškovsku.

Jasně je to vidět i na číslech. Komunisty za poslední čtyři roky opustilo 14 tisíc členů, v průměru tak každý rok jde o 3500 tisíce lidí. Těsně po roce 2000 pak odliv členů byl ještě vyšší – mezi pěti až šesti tisíci ročně. Komunisté se tak potýkají s problémem, že ve stále více obcích nejsou schopni vůbec postavit kandidátku.

Sedmdesát a konec

„Ještě před deseti lety měli komunisté kolem čtyř tisíc základních organizací, teď jich nemají ani tři tisíce. Čistě jen z těchto důvodů pak nemohou stavět tolik kandidátek jako dřív, protože těžko postavíte kandidátku tam, kde nemáte členskou základnu,“ všímá si politolog Daniel Kunštát.



S mírným stárnutím členské základny se potýkají i další strany, podle Kunštáta však nelze říct, že by politika přitahovala stále starší lidi. „Ten trend souvisí spíš s celkovými demografickými údaji a kopíruje to, jak stárnou obyvatelé České republiky,“ uvádí Kunštát.

Druhou nejstarší členskou základnu po komunistech, byť s velkým odstupem, z tradičních stran dlouhodobě podle Kunštáta mají lidovci. Na letošních kandidátkách to však není vidět, lidovci patří k průměru. „Na rozdíl od KSČM má KDU-ČSL mnohem víc dvacátníků a třicátníků a má tak kde brát, aby mohla na kandidátky postavit lidi v produktivním věku. Takovou horní hranicí produktivního politického věku je sedmdesát let, strany vědí, že starší kandidáti, až na výjimky, už na veřejnost nepůsobí příliš dobře,“ doplňuje Kunštát. Jedinými volbami, ve kterých důchodový věk nebývá zpravidla na škodu, jsou prezidentské.