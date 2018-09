V obecních volbách lze křížkovat strany i jednotlivce

V komunálních volbách může volit každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl plnoletosti a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu. Stejná pravidla platí i pro občany států Evropské unie, těm právo volit přiznává mezinárodní úmluva.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je na něm uveden text: Pokračování na 2. straně, upozorňuje ministerstvo vnitra.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů voleného zastupitelstva a na konci razítko obecního úřadu, ten plní pro danou obec registrační funkci.

Na hlasovacím lístku stran, u kterých byl při registraci vyškrtnut kandidát, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Lístek dostanou podle ministerstva voliči nejpozději tři dny před zahájením voleb, tedy 2. října 2018. Při ztrátě či poškození mohou dostat nový ve volební místnosti. Tam volič po prokázání totožnosti dostane úřední obálku a s lístkem vstoupí za plentu. Pokud za ni nepůjde, nemůže hlasovat.

Volič může hlasovat třemi způsoby.

Volič může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem strany či uskupení pouze jednu volební stranu. Tím dává hlas kandidátům této strany v pořadí podle hlasovacího lístku a tolika, kolik se jich v dané obci volí.

Nebo může volič označit křížkem v rámečcích před jmény kandidátů toho kandidáta, pro kterého se rozhodl, a to z jakékoli strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva se v obci volí.

Třetí způsob volby je kombinací obou předchozích. Volič může označit křížkem jednu volební stranu a rovněž křížkem v rámečku stojícím před jménem označit kandidáta z jiné strany. V tomto případě dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany tolika kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Pak vloží volič šedý hlasovací lístek do úřední obálky, která je také šedá. Tu pak vloží před volební komisí do volební schránky.

Pozor musí dávat voliči v Praze a v územně členěných statutárních městech. Tam totiž kromě městských zastupitelů lze volit i zástupce na radnice městských obvodů. Volič proto musí vložit hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města nebo do zastupitelstva hlavního města Prahy, tento lístek má na levém okraji svislý růžový pruh, a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu do jedné úřední obálky.