Kandidáti do pražského magistrátu už mají svá čísla, je jich 29

18:04 , aktualizováno 18:04

Pražský magistrát ve čtvrtek vylosoval čísla pro kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva hlavního města. Většina stran, které jsou v zastupitelstvu nyní, má vyšší čísla. K volbám do zastupitelstva hlavního města bylo registrováno 29 kandidátek. Volby se budou letos konat 5. a 6. října spolu s volbami do třetiny Senátu.