Pražané zvažují nejčastěji Piráty a ODS, v Brně vede ANO a pravicová koalice

V Praze mají nejvyšší volební potenciál Piráti a ODS (33 %), na třetím místě je koalice Spojené síly pro Prahu, kterou tvoří zástupci TOP 09, STAN, KDU-ČSL, LES a Demokratů (25 %). Za nimi je hnutí ANO (23,5 %).

„Solidní potenciál jsme zaznamenali také u subjektu Praha sobě lídra Jana Čižinského (15,5 %). Jejich konečný zisk je však jedním z velkých otazníků, jelikož jejich podporovatelé zároveň zvažují několik dalších subjektů,“ komentují výsledek autoři výzkumníci.

Brno: ANO může obhájit vítězství, ČSSD úspěch těžko zopakuje

V Brně mají nejvyšší volební potenciál hnutí ANO (28 %) a Koalice ODS a Svobodných (27 %). Na třetím místě jsou Piráti (23 %). Další jsou KDU-ČSL (17 %), ČSSD (16 %) a TOP 09 (14 %).

„Pokud by ČSSD chtěla dosáhnout podobného výsledku jako v minulých volbách (17,67 %), musela by v těch současných maximálně vytěžit svůj potenciál, což je velmi nepravděpodobné,“ říkají výzkumníci.

V Ostravě má suverénně nejvyšší potenciál hnutí ANO (42 %). Za ním jsou s odstupem Ostravak (23 %), Piráti (21,5 %), ODS (21 %) a SPD (17,5 %)



Volební potenciál vyjadřuje procento hlasů, které by strana získala, pokud by se k ní přiklonili všichni voliči, kteří její volbu zvažují.

Výzkum probíhal od 21. srpna do 3. září 2018. V Praze vychází z odpovědí 932 respondentů, v Brně 924 respondentů a v Ostravě 819 respondentů starších osmnácti let. Statistická odchylka je plus minus jeden procentní bod u stran s nejnižším potenciálem (5 %) a plus minus tři procentní body u stran s nejvyšším potenciálem (50 %).