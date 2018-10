Manuál pro volby. Jak si vykřížkovat svého starostu

1 V pátek od 14 do 22, v sobotu od 8 do 14 hodin

Volby startují v pátek, volební místnosti se otevřou ve dvě odpoledne a uzavřou se v deset večer, v sobotu se pak volí od osmi ráno do dvou odpoledne. Kam máte jít hlasovat, najdete napsáno na obálce, ve které vám přišly domů lístky. Volební místnosti bývají většinou v nejbližší škole nebo na obecním úřadě.

Komunálních voleb se mohou účastnit i občané členského státu Evropské unie s trvalým nebo přechodným pobytem v obci.

K volbám musíte přijít s platnou občankou, případně cestovním pasem. Pokud jste lístky nenašli ve své schránce nebo zapomněli, dostanete je ve volební místnosti.

Tam bude také na viditelném místě jak pro obecní, tak senátní volby vyvěšen vzor správně vyplněného hlasovacího lístku.

Po prokázání totožnosti dostanete od komise šedou obálku, do které za plentou vložíte volební lístek. Do stejné obálky vložíte i lístek pro volby do městského i obvodního zastupitelstva.

Pokud se u vás konají i senátní volby, dostanete ještě žlutou obálku. Do ní patří jeden hlasovací lístek se jménem kandidáta do Senátu.

Obě obálky se házejí do stejné urny, volební komise je pak roztřídí podle barvy.

Ve volební místnosti je však zakázáno propagovat jakoukoliv stranu, a to třeba i tak, že přijdete ve vtipném triku, kterým chcete dát najevo, co si o té nebo oné straně myslíte.

Pokud nebude zvolen kandidát do Senátu už v prvním kole, druhé je naplánováno na příští víkend. Volební lístky vám však tentokrát do schránky nepřijdou, lístky se jmény obou postupujících kandidátů budou k dispozici až ve volební místnosti.

2 Nepsat vzkazy na lístky

U komunálních voleb se nekroužkuje, ale křížkuje. Intuitivně k tomu navádí čtvercová kolonka u každého kandidáta.

Když volič hodí do urny přetržený lístek, zakřížkuje víc kandidátů, než je zastupitelů, nebo připíše na lístek nějaký další text, má smůlu. Komise může v takovém případě vyhodnotit lístek jako poškozený a neplatný. V minulosti se třeba stávalo, že voliči z recese připsali u některých kandidátů vzkaz „toho vola nebudu volit“. Podle názoru ministerstva vnitra by vzkaz na lístku ale neměl učinit lístek neplatným.

Přirozeně je neplatný i lístek, na kterém není nic vyplněno.

Ovšem pozor, pokud zatrhnete křížkem nahoře stranu a pak dáte křížek i jejímu kandidátovi, lístek není neplatný, ale ke křížku u kandidáta se nepřihlíží, započítá se pouze kandidátka zaškrtnuté strany. Křížky lze dávat v tomto případě pouze kandidátům jiných stran.

3 Jak vykřížkovat favorita

Udělování křížků a preferenčních hlasů v komunálních volbách je snadné. Problém je, že při něm nemůže tolik ovlivnit jako při parlamentních volbách.

Každý volič disponuje vlastně tolika hlasy, kolik je členů zastupitelstva. Pokud jich je ve vsi například devět, má hlasů devět a tolik se jich také sčítá. Může je uplatnit nejjednodušeji jediným křížkem pro stranu. Volič má v zásadě tři možnosti. Dát křížek nahoře volební straně a o nic se dál nestarat.

Zadruhé může roztřídit svoje křížky napříč více kandidátkami (proto jsou také všechny strany na jedné plachtě). Jestliže má pražské zastupitelstvo 65 členů, volič může zaškrtnout celkem 65 kandidátů napříč stranami.

Třetí možností je kombinace obojího. Volič zatrhne jednu stranu a pak dá křížky i kandidátům jiných stran. Ti pak „seberou“ hlasy kandidátům úplně vespodu na kandidátce zaškrtnuté strany.

4 Volební matematika

A teď proč je těžké přeskakovat. Oblíbený kandidát potřebuje v komunálních volbách 110 procent hlasů, aby přeskočil na první místo.

Ukažme to na příkladu obce pojmenované třeba Lhota s devíti zastupiteli a dejme tomu s tisíci voliči. Sdružení nezávislých kandidátů „Za Lhotu lepší“ dostává v tomto příkladu 900 hlasů (volilo ho 100 lidí, kteří dali křížek hnutí).

Aby člověk zespodu kandidátky přeskočil lídra, musel by dostat osobně 10 křížků/hlasů navíc (sto hlasů už má díky hlasům celému hnutí) od voličů, kteří dávali preferenční hlasy.

To není tak lehké, jak to na první pohled vypadá. Na vesnici lidé křížkují, ale zpravidla vždycky toho, koho osobně znají. Takže se křížky rozmělní mezi mnoho kandidátů.

„Lidé dávají preferenční hlasy častěji na venkově než ve městě. U nás v Suché Lozi křížkuje 70 procent lidí,“ říká například předseda STAN Petr Gazdík.

V Praze by na rozdíl od Lhoty potřeboval kandidát už stovky nebo tisíce křížků, aby dosáhl oněch 110 procent. To se může podařit maximálně široce známé celebritě nasazené na kandidátku, ale ani ta to nebude mít lehké.

Může vzniknout i opačná modelová situace. Co když má volič v oblibě nějakou stranu, ale nemá rád jejího lídra? Pak mu nezbývá než dát křížky všem od druhého do posledního místa a pole u lídra nechat volné. Jeden hlas mu buď propadne, nebo ho může dát jiné straně.

5 Kumulace funkcí

Ve volbách kandiduje také řada poslanců. To může vést v případě, že uspějí, ke kumulaci funkcí. Nejvíce je to vidět v hlavním městě, kde se o post primátora uchází europoslanec, několik poslanců nebo náměstek ministra. Zákon jim v tom na rozdíl od některých úředníků nebrání.

„Zjednodušeně řečeno, je funkce člena pražského zastupitelstva neslučitelná s funkcí úředníka magistrátu, městských částí a s funkcí zaměstnance Finančního úřadu v Praze,“ vysvětluje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Nic tak nebrání tomu, aby poslanec či senátor zastával i funkci zastupitele najednou.

Neslučitelná je funkce poslance a senátora. Tak třeba, pokud uspěje v Náchodě šéf lidovců Pavel Bělobrádek, přestane být poslancem a stane se automaticky senátorem. Jak ukázal příklad někdejšího vsetínského starosty, hejtmana Zlínského kraje a senátora Jiřího Čunka, funkce v obci, kraji i parlamentu najednou zastávat lze.

6 Méně zastupitelů, ale...

Někteří politici voličům slibují, že omezí počty zastupitelů. To je možné jen částečně. Počet členů zastupitelstva musí být vždy lichý kvůli hlasování, je určen podle počtu obyvatel dané obce a rozhodnutím zastupitelstva. Tak například nejmenší obce do 500 obyvatel musí mít ze zákona 5 až 15 zastupitelů, největší města nad 150 tisíc obyvatel 35 až 55 zastupitelů.

Podle Gazdíka obce často počet zastupitelů snižují z praktického důvodu – v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, nemusí mít radu. „Malý počet zastupitelů je ale riziko, protože pak může opozice snadno uměle vyvolat nové volby, když všichni její zastupitelé i náhradníci odstoupí a počet zastupitelů klesne pod pět,“ varuje Gazdík.

