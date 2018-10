Začaly volby na radnice a do Senátu. Babiš a Zeman odvolili mezi prvními

Oboje volby budou zároveň testem, jak jsou lidé spokojeni s vládnoucími uskupeními. Dnes budou volební místnosti otevřené do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Řada politiků se chystala hlasovat hned v první hodině po otevření volebních místností a chtěli tak lidi povzbudit k účasti. Mezi prvními hlasoval hned ve 14 hodin premiér Andrej Babiš v Průhonicích nebo předseda SPD Tomio Okamura, krátce před půl třetí pak dorazil do volební místnosti v Praze-Stodůlkách prezident Miloš Zeman.

Pro Babiše je hlavním cílem, aby ANO zvítězilo v komunálních volbách v Praze, je to prestižní záležitost. Výsledek senátních voleb nechtěl odhadovat.

Podle prezidenta Zemana lidé k těmto volbám chodí, protože starostům věří, práce senátorů si nevšiml. „Když se podíváte, komu lidé věří, tak na prvním místě jsou starostové, druhém hejtmani, třetím poslanci a čtvrtém senátoři. Prezident je samozřejmě první, ale to je výjimka. A když někomu nejvíc věříte, tak máte nejvyšší volební účast,“ řekl.

Volby do Senátu se konají jen ve 27 obvodech a obmění se třetina horní komory parlamentu. O senátorský post usiluje 236 kandidátů, což je o tři více než před čtyřmi roky. Na jeden senátorský mandát tak připadá v průměru devět adeptů.



Obecní volby se v samostatné České republice konají posedmé. O přízeň zhruba 8,37 milionu voličů se uchází téměř 216 000 kandidátů, kteří chtějí obsadit kolem 62 500 míst v 6400 zastupitelstvech obcí, měst nebo městských částí. Před čtyřmi roky kandidovalo v obecních volbách o 17 000 lidí více. I tak na jedno místo na radnici připadají tři až čtyři uchazeči.

Jak volit a kolik dát křížků

Do volební místnosti si lidé musí vzít s sebou průkaz totožnosti, buď občanský průkaz, anebo cestovní pas. V komunálních volbách mohou na hlasovacím lístku, kde jsou pohromadě kandidáti všech uskupení, křížky u jejich jmen sestavit své zastupitelstvo. Mohou také křížkem označit favorizovanou stranu, sčítání hlasů nebo ji zkombinovat s kandidáty jiných uskupení. Počet křížků ale nesmí být vyšší než počet volených členů zastupitelstva. Jinak by byl hlas neplatný.

Pokud by volič zakřížkoval méně kandidátů, platnost hlasu tím neutrpí. Neplatný by byl ale lístek v případě, když by žádný z kandidátů okřížkován nebyl. Lístky si lidé mohou připravit doma a ve volební místnosti je za plentou vložit do šedé hlasovací obálky a poté před volební komisí vhodit do volební urny.

V senátních volbách si lidé pouze vyberou lístek se jménem preferovaného kandidáta, který vloží do žluté hlasovací obálky pro senátní volby a poté do volební urny. Tento lístek nijak neupravují. Hlasovací obálky, které dostanou od volební komise, si voliči nesmí poplést, jinak by jeho hlasy byly neplatné. Přehled kandidátů na senátory najdete zde.

Volební manuál Jak si vykřížkovat svého starostu

Největší pozornost se obvykle soustřeďuje na velká města, která rozhodují o využití prostředků, jejichž objem je srovnatelný s rozpočtem leckterého ministerstva. Zvláštní postavení mezi městy má Praha - výběr zastupitelstva hlavního města bude zároveň krajskými volbami, v pořadí pátými.



Kandidáti na pražského primátora se v předvolebních debatách vzácně shodil na hlavním tématu - problémech v dopravě (jak pohořeli ve znalostech místopisu Prahy, si připomeňte zde).

Nejvíc křesel obhajují lidovci

Vítězem komunálních voleb před čtyřmi lety bylo ze stran vládní hnutí ANO, které především díky úspěchu ve velkých městech dostalo 14,6 procenta hlasů. Obsadilo tak 1610 zastupitelských křesel. Na počet mandátů vyhrála ze stran KDU-ČSL se zhruba 4000 zastupiteli. ČSSD bude obhajovat 3800 křesel, KSČM 2560, ODS 2400 a STAN 2170.

Výsledky online Na volby.idnes.cz budou výsledky voleb v moderní přehledné grafice napojené na Český statistický úřad. Uvidíte tak sčítání hlasů ze všech krajů v reálném čase.



Celkovými vítězi voleb byli ale nezávislí kandidáti a jejich místní uskupení vzhledem k tomu, že kandidovali i ve vesnicích, kde strany neměly kandidáty. Získali tak dvě třetiny křesel, obsadili na 41 640 mandátů.



Nejvíce míst primátorů bude obhajovat ANO, a to devět z 27 včetně Prahy, Brna a Ostravy. ČSSD získala po minulých komunálních volbách před čtyřmi lety osm primátorů, ODS tři, STAN jedno. Zbývající primátorská místa obsadili kandidáti úspěšných místních uskupení.



ČSSD bude mít nejtěžší pozici v senátních volbách, neboť obhajuje vítězství ve 13 z 27 obvodů, kde se bude hlasovat. Sociálních demokratů je v jednaosmdesátičlenné horní komoře nyní 23, dva její senátoři letos zemřeli. Nejsilnější frakcí s právem nominovat předsedu horní komory se tak může stát KDU-ČSL, z jejíchž 16 senátorů mandát obhajují jen tři. Stejně je na tom s obhajobou s lidovci spolupracující klub STAN s 12 senátory.

ODS s deseti senátory obhajuje čtyři křesla a KSČM jediné, které má. Obdobně jsou na tom Piráti. ANO se šesti senátory může ve volbách posílit, žádné křeslo neobhajuje. Podobně jsou na tom ze sněmovních stran ještě TOP 09 a SPD, toto hnutí do Senátu kandiduje poprvé.

Síla Senátu je mimo jiné v možnosti vetovat a vracet zákony s úpravami Sněmovně, která ale může horní komoru přehlasovat s výjimkou ústavních a volebních zákonů. Právě na to, že bez souhlasu Senátu není možné změnit ústavu ani volební pravidla, klade v kampani důraz opozice. Vládní ANO a ČSSD budou mít po volbách jistých 18 senátorů, k většině 41 hlasů by potřebovaly obsadit 23 křesel. Definitivně o složení Senátu lidé rozhodnou až ve finálovém volebním kole, které bude 12. a 13. října.

Volební studio Nejaktuálnější komentované výsledky voleb sledujte v sobotu 6. října v přímém přenosu živě na iDNES.cz od 13:50

Volební studio 2017

V případě komunálních voleb mohou lidé nejvýrazněji vyjádřit svou spokojenost s tím, jak se dosavadní vedení radnic starala o život v jejich obci. Budou moci znovu rozhodovat o tom, jaké plány rozvoje jejich obce se uskuteční, komu svěří použití části svých daní a kdo by měl být schopen získat ke zvelebení obce další dotace od státu nebo z evropských fondů.

Policie oznámila, že v zájmu klidného průběhu voleb posílí hlídky a dohled zejména v okolí volebních místností. „Po celou dobu konání voleb až do ukončení zpracování výsledků budou policisté spolupracovat se členy volebních komisí a v případě jakékoliv snahy o narušení veřejného pořádku okamžitě věc řešit,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová. Na volby je podle svého mluvčího Jan Cieslara připraven také Český statistický úřad, který bude výsledky hlasování shromažďovat a zveřejňovat.Komunální volby se podle dostupných informací nebudou týkat 17 obcí, kde se nepovedlo kandidátní listiny sestavit. Novou šanci budou mít zřejmě počátkem příštího roku, do té doby je bude řídit správce ustavený ministerstvem vnitra.

Zatímco u senátních voleb se očekávají výsledky již během sobotního odpoledne, komunální volby jsou pro statistiky nejnáročnější ze všech hlasování.