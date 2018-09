Lůza nebo parazit. Strany v kampani sází na boj proti nepřizpůsobivým

Na stěně obchodního domu Prior v centru Mostu visí obří plachta a z ní křičí nápis „Vystavíme vesnici pro lůzu“. Pod ním je logo sdružení Mostečané Mostu, kteří se kontroverzním slibem chtějí „prostavět“ na radnici. Mostečané nejsou jediní, i jiné strany využívají tématu „nepřizpůsobivých“. A kampaň se vyostřuje, kandidáti mluví o havěti, parazitech, hnutí Čisté Ústí zveřejnilo trénink střelby.

„Nechceme používat termín nepřizpůsobiví, tato skupina lidí se přizpůsobí naopak všemu. Termín lůza, který v původním smyslu označuje svobodné, veselé, nezávislé a lehkomyslné lidi, je vystihuje lépe,“ míní lídr kandidátky Mostečanů Jan Cee. „Ať jsou veselí, ať odpalují ohňostroje každou noc, ale jinde, ne v centru města, tam se kvůli nim nedá žít. Slušní obyvatelé se bojí večer vyjít ven,“ líčí.

Vesničku za městem by podle něj tvořily malé přízemní domky. „Ne patrové, protože tihle svobodní by vytrhali zábradlí a odnesli ho do sběru,“ říká Cee. Domky by měly nejprimitivnější sociální zařízení. „Turecké záchody se šlapkami na podlaze kvůli hygieně,“ uvažuje Cee, jenž je lékařem se specializací na infekční choroby.

Vybudování vesnice podle něj souvisí s plánem Mostečanů udělat z města jednu velkou „bezdoplatkovou zónu“. Tedy místo, kde se obchodníkům s bídou nevyplácejí doplatky za přemrštěné nájmy ve zdevastovaných bytech, do kterých sestěhovávají chudé a nepřizpůsobivé, protože nikdo jiný by do nich nešel.

„Když zrušíme doplatky, byznys se přestane vyplácet a majitelé se těchto lidí budou chtít zbavit. Investují do oprav, aby našli slušné nájemníky, ale co s těmi vyhozenými? Právě ti by šli do vesničky,“ uvažuje Cee.

Na „nepřizpůsobivé“ lákají voliče i další strany a hnutí. Čím razantnější hesla, tím silnější podpora, doufají řečníci. A prosté označení nepřizpůsobiví již navíc přestává stačit.

Politolog Lubomír Kopeček pozoruje vyostřování předvolebních kampaní poslední tři čtyři roky. „Souvisí to s migrační krizí, během níž si politici zvykli říkat něco, co by si předtím nedovolili. A překlopilo se to do mainstreamu,“ říká. Na příkladu SPD a jejího sněmovního úspěchu je vidět, že se to politikům může vyplatit. „SPD hraje s xenofobní kartou a získala přes 10 procent hlasů,“ poukázal Kopeček.

Po „parazitech“ jde policie

Termín lůza od sdružení Mostečané Mostu není jediným příkladem ostřejší politické rétoriky. Policie již řeší jiný. „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí!“ stojí na letáku uskupení Otevřená radnice Most, který se objevil na sociálních sítích ve spojitosti s problematikou sociálně slabých.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ řekla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Pokud se podezření prokáže, hrozí za to v krajním případě až dvouleté vězení. Otevřená radnice Most se hájí, že myslelo hmyz.

Hnutí Čisté Ústí si na tématu „nepřizpůsobivých“ a nulové toleranci vůči nim založilo předvolební kampaň. A symbolicky angažovalo lídra nacionální DSSS Tomáše Vandase. Od minulého týdne jezdí po Ústí nad Labem trolejbusy s jeho podobiznou a nápisem „Stop černým pasažérům“, z billboardů Vandas křičí „Neplatit parazitům!“. Ani to ale nestačí. Hnutí zveřejnilo na Facebooku video a fotografie, na nichž Vandas stojí na střelnici a pálí ze škorpionu a pušky. U toho je provokativní popisek: Inu, je nutné být v dnešní době připraven.

Zmiňovaná Okamurova SPD nestojí stranou, a tak místopředseda SPD Radim Fiala vytáhl tradiční téma pro svou kampaň v Prostějově. „Místo turistů přibývá v centru Prostějova nepřizpůsobivých občanů. Na místní nádraží se člověk téměř bojí vstoupit a na náměstí váháte, jestli se můžete bez zdravotního rizika posadit na lavičku,“ líčí. Kladenský primátor Milan Volf z Volby pro Kladno obhajuje mandát s tím, že chce „nadále zajišťovat bezpečí a ochranu proti problematickým občanům“. „Nepřizpůsobiví nesmí narušovat chod našeho města a život slušných obyvatel,“ prohlašuje.



Konkurenční hnutí Pro zdraví a sport by podle názvu mělo mít jiné priority. Ačkoli se členům obecně říká „sportovci“, sport má v jejich šestibodovém programu na webu nejméně místa. Naopak se vymezuje proti problémovým občanům. Na billboardu v centru Teplic jsou vyobrazeny mužské ruce s pouty na zápěstích, výjev doprovází slib, že takhle dopadnou všichni feťáci a dealeři. Se zdravím ani sportem to sice nemá nic společného, ale partaji to nevadí.

Tématu nedokážou odolat ani tradiční strany jako ODS či ČSSD. Podle politologa Kopečka vždy záleží na atmosféře a konkrétní zkušenosti s nepřizpůsobivými v obci. „Pokud potíže jsou, ani mainstreamové strany si nemohou dovolit toto téma pustit,“ říká Kopeček. A ještě jedna věc silně ovlivňuje preference voličů – incident těsně před volbami. „Jestli nepřizpůsobiví někde někoho zbijí, nebo je takzvaně klidná sezona,“ doplnil Kopeček.