Střípky z voleb: Jezdec z glóbu smrti i střet ministryně s vrátným

1 „Blb z Horní Dolní“ se vrací

Býval druhým mužem ODS, pražským zastupitelem, poslancem. Přesto někdejšího prvního místopředsedu ODS Davida Vodrážku nejvíc „proslavila“ přezdívka „blb z Horní Dolní“ od Mirka Topolánka a spojování s kmotry typu Tomáše Hrdličky. Jenže nehledě na to, Vodrážka celou dobu starostuje v Praze 13. O víkendu tam opět vyhrál, dokonce s téměř 31 procenty. K tomu se stal z osmého místa pražské kandidátky znovu zastupitelem na pražském magistrátu.

2 Multimilionář v opozici

Kandidáta ANO na primátora Prahy Petra Stuchlíka vybrali marketingoví poradci Andreje Babiše pár týdnů před volbami. Stuchlík na Pražany koukal snad i z ledničky, na kampaň přispěl třemi miliony, oficiálně se zbavil svých firem. Vychází mu z toho nejspíš posezení v opoziční lavici. Bude zajímavé sledovat, zda se mandátu vzdá a časem se ukáže, že se těch firem přece jen úplně nezbavil. Anebo zda bude poslušně čekat na nějaké další volby, třeba ty do Sněmovny.

3 Poche si ani neškrtl

Bývalý kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche se ucházel o post v zastupitelstvu v Praze 3. S heslem: „Ministr je jen funkce. Žižkov je životní styl.“ Stejně jako ve zbytku hlavního města tam ČSSD propadla. Získala 3,4 procenta hlasů, Pochemu dalo hlas pouhých 724 lidí. Mimochodem, ministr zahraničí a Pocheho bývalý asistent Tomáš Petříček získal v čele kandidátky ČSSD v Praze 7 pouhých 1,87 procenta hlasů, volilo ho jen 320 tamních obyvatel.

4 Brno už nechce Žít Brno

V roce 2014 bylo hnutí Žít Brno v čele s aktivistou Matějem Hollanem, skokanem voleb v Brně. V sobotu večer bylo jasné, že se do zastupitelstva nedostane, byť mu chybělo necelé procento. Hollan, někdejší náměstek brněnského primátora, tentokrát v čele hnutí nestál. „Je to velký neúspěch, voliči odmítli naši politiku,“ řekl po volbách. Hollanovo působení na magistrátu provázelo několik skandálů, třeba když coby náměstek pro dopravu jezdil MHD načerno.

5 Chovanec teď něco řekne

Dlouho se spekulovalo, že by po neúspěchu na sjezdu ČSSD rád opět kandidoval na primátora Plzně. Nakonec tam bývalý druhý muž socialistů Milan Chovanec skutečně kandidoval, ovšem ze 43. místa. ČSSD v Plzni nepomohlo ani to, že byl její Martin Zrzavecký primátorem, se ziskem 6, 41 procenta hlasů propadla a získala tři zastupitele. Chovanec „přeskákal“ na 39. místo kandidátky. Jak před volbami sliboval, teď prý k dění ČSSD něco zásadního sdělí.

6 A vy jste kdo? Ministryně...

Dostat se do štábu vlastní strany není jednoduché ani pro členy vlády. Vrátný v Lidovém domě v sobotu odpoledne zastavil ministryni práce Janu Maláčovou se slovy: „A vy jste kdo? Za kým jdete?“

7 Rath je zastupitelem

Někdejší hejtman Středočeského kraje a kontroverzní politik David Rath ve volbách do Senátu propadl. Skončil až na sedmém místě. I tak dokázal oslovit 2 323 voličů. Do politiky se přesto vrací, byť jen do té komunální. Ve středočeské Hostivici získal přes tři sta preferenčních hlasů a stal se zastupitelem. Svým voličům Rath poděkoval za odvahu. „V Hostivici jsme měli propagaci jen na jedné nástěnce, víceméně jsem to nechal na tom, že mě tu lidé znají,“ řekl.

8 Jezdec smrti zabojoval

To, čím se kandidát živí, hraje mnohdy ve volbách podstatnou roli. Za uskupení nazvané Jauner zabojoval o pražský magistrát Václav Schallmann – jezdec v glóbusu smrti. Byť na pátém místě kandidátky, dostal s přehledem nejvíce preferenčních hlasů. O mnoho víc než majitelé cirkusů kandidující před ním. Často to podle některých voličů byly hlasy z recese. Přesto to jezdci Schallmannovi na mandát nestačilo. Uskupení Jauner získalo jen 0,05 procenta hlasů.

9 Sociálně citlivý Okamura

Zase ti „ultrabohatí Pražáci“. Kdyby jich nebylo, volební výsledky SPD v metropoli by byly mnohem, mnohem lepší. Posteskl si po boji šéf hnutí Tomio Okamura. SPD má podle něj sociálně citlivý program pro lidi se středními a nižšími příjmy. A ten prostě kvůli Praze měnit nebude. Co naplat, že i v hlavním městě platí ta známá poučka, že když jeden sní dvě kuřata a druhý zůstane o hladu, statisticky se najedli oba – tedy, že zdaleka ne všichni Pražané jsou ultrabohatí.