Komunisté poprvé nebudou v Senátu. Podle Dolejše potřebují „svěží faces“

Milada Halíková, bývalá poslankyně a kandidátka KSČM na Karvinsku, prohrála ve druhém kole voleb s bohumínským starostou Petrem Víchou (ČSSD). „Je mi líto, že se se do Senátu nedostala ani paní Halíková. Je to velmi moudrá a pracovitá žena,“ lituje bývalý místopředseda KSČM Josef Skála.

Ten rovněž požaduje, aby současný lídr komunistů Vojtěch Filip odešel. Řekl to v rozhovoru pro iDNES.cz, který si můžete přečíst zde: Čestný muž by vyvodil odpovědnost rychle, vyzval Filipa k rezignaci Skála.

Skála je přesvědčen, že KSČM musí změnit svou politiku. „Pokud bychom pokračovali takhle, příště nemusíme proniknout ani do jiných zákonodárných sborů a to si naše strana jistě nezaslouží,“ komentoval pro iDNES.cz Skála.

Stranického lídra Vojtěcha Filipa výsledek voleb velmi mrzí. Považuje to za škodu nejen pro KSČM, ale i pro celou českou politickou scénu.

„Jsme tradiční politická strana v Česku. Máme zastoupení od obcí, přes kraje, parlament až po evropský parlament. To, že v Senátu nebudeme, je otázka našeho dalšího rozhodování v tom, jak se připravíme na další volby,“ uvedl pro iDNES.cz Filip s tím, že veřejnosti představí v roce 2020 nové změny v organizačních strukturách strany.

„Pro politickou stranu to není příznivá zpráva, je to pro nás složitá situace. Na druhou stranu, v Senátu jsme nebyli nikdy výrazně zastoupeni. Myslím, že to zvládneme. Máme dost síly na to, abychom uspěli třeba za dva roky,“ doplnil jej místopředseda komunistů Stanislav Grospič.



Podle Jiřího Dolejše senátní volby zaznamenaly posun Senátu doprava. „Myslím si, že celá česká levice potřebuje změnu. Potřebujeme více „svěžích faces“ (svěžích tváří - pozn. red.), které musíme hledat. Nemyslím si, že změna může přijít od starých struktur,“ tvrdí.

Dolejš si myslí, že by měl být Andrej Babiš vstřícnější, co se týče některých jednání při realizaci programových priorit KSČM. „Tyto volby byly také v duchu posunu kritiků směrem k Babišovi a Zemanovi, který se projeví v legislativní praxi. Pokud si Babiš bude chtít udržet současný styl vládnutí a bude muset daleko více dbát na to, jak funguje koaliční smlouva a koaliční patent,“ sdělil.

Někteří členové KSČM výsledky voleb nesledovali. „O výsledku nic nevím, děkuji za informaci,“ reagoval na dotazy bývalý předseda KSČM Miroslav Grebeníček. „Výsledky jsem ani neviděl, ale pokud to říkáte, beru to jako skutečnost. To voliči rozhodli,“ řekl Zdeněk Ondráček.

Komunisté neuspěli ani minulý týden v komunálních volbách a historicky nejhorší výsledek zažili i v loňských volbách do Poslanecké sněmovny. V příštím týdnu se proto mimořádně sejde ústřední výbor KSČM.