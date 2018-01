Na Hradě potřebujeme tak trochu Marťana, říká Marek Hilšer

Velmi často o sobě říkáte, že jste občanský kandidát. To je dost široký pojem. Co tím vlastně přesně myslíte?

Že jsem člověk, který za sebou nemá žádnou politickou stranu ani žádné zázemí miliardářů. Tohle já vnímám jako občanskost.

Když jste měl od občanů získat podpisy, tak jste to nestihl a obešel to přes podpisy senátorů. Neprotiřečí si tyhle dvě věci?

Neprotiřečí. Ono jedna věc je formální stránka, pokud se bavíme o té občanskosti, a druhá věc je obsahová stránka. Pokud bychom to brali po formální stránce, kdo mě nakonec navrhl, byli to senátoři a v tom případě bychom mohli říci, že nejsem navržený občany. Nicméně jsem získal 43 tisíc podpisů běžných občanů, což je dle mého poměrně vysoký počet na to, z jaké startovní pozice jsem začínal.

Myslíte si, že jste měl jiné startovní podmínky než ostatní kandidáti, kteří těch 50 tisíc podpisů získali?

Ve srovnání třeba s panem Horáčkem jsem byl neznámý člověk. Ani za mnou nikdo nepřišel, že by mi udělal kampaň a investoval velké peníze do PR jako u pana Drahoše. Podpisy jsem sbíral sám a postupně jsem viděl, jak frekvence lidí, kteří se zastavili u mého stánku, rostla.

Pana Drahoše podle vás někdo vybral?

Běží takové dohady. Neberu to jako něco negativního, protože tak to chodí. Když chce někdo nějakého prezidenta, může jít a navrhnout ho. Pan Drahoš ale o tom i tak mluvil, když se rozhodoval, zda kandidovat, že ho nějací lidé oslovili. Takže někdo za tím musí být.

Vy jste do toho šel úplně sám?

Ano. Když jsem před dvěma lety přemýšlel o prezidentské volbě, pochyboval jsem, že politické strany navrhnou proti Miloši Zemanovi nějakého politického kandidáta. Říkal jsem si, že by bylo fajn, aby tam byl nějaký občanský kandidát, který nebude navázán na politickou scénu. Ten by totiž mohl vrátit společnosti naději a potlačit takovou tu skepsi, že běžný člověk nemůže mluvit do politiky. Takový kandidát ale musel přijít jedině z ulice. Já tomu říkám, že potřebujeme tak trochu Marťana.

A vy jste kandidát z ulice?

Někdo o mně říká, že jsem kluk nebo chlap z ulice. A myslím si, že u prezidenta to vůbec není na škodu, protože prezident je symbol. Lidé by se s ním měli nějakým způsobem identifikovat.