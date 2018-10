Hilšer sledoval volby ze svatby. Nepřidám se k ANO ani ODS, vzkázal

Získal jste 80 procent hlasů a porazil stávajícího senátora Libora Michálka. Jste spokojen s výsledky?

Jsem rád za ten výsledek. Ne jen kvůli sobě, ale především kvůli lidem kteří mě podpořili. Věřím, že teď cítí, že ten hlas nebyl marný. Děkuji všem, kteří mi během těch skoro tří let, když se k tomu připočítá i ta prezidentská kampaň, věřili a pomohli.



Kandidoval jste jako nezávislý, vstoupíte do nějakého klubu?

Určitě vstoupím do nějakého klubu, nechci být osamocený v Senátu.



Už víte do kterého?

Zatím ne, je to na dalším jednání. Určitě nepůjdu do ANO, ČSSD, ODS... To další se uvidí v nejbližších dnech.



Přemýšlel jste o tom, čemu se budete v Senátu věnovat?

Není to tak jednoduché, dostat se do nějakého výboru. Rozhoduje se podle nějakých pravidel, není to tak, že by si senátor zvolil jaký chce výbor. I tohle bude záviset na dalším jednání. Mám tři oblasti, kde se chci angažovat. Je to školství, zdravotnictví a Evropská unie. V jednom z těch výborů bych chtěl být účasten, uvidíme, do kterého se dostanu.