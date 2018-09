Exšéf ODS Kuba chce být primátorem Budějovic a zvažuje politický comeback

Předsedy ODS lze rozdělit do dvou kategorií. Na úspěšné a vítězné, kterými byli Václav Klaus a Mirek Topolánek. Pak na ty, kteří svoji stranu přivedli prakticky na buben. Těmi byli opět Mirek Topolánek, ale především Petr Nečas. Jak na tom z historického pohledu bude Petr Fiala, je ve hvězdách.

Jisté je, že na jednoho předsedu se bude nejspíš navždy zapomínat. Byť právě on vedl ODS v nejtěžších časech a vymyslel a prosadil Fialu jako svého nástupce.

Přesněji řečeno, jihočeský Martin Kuba straně šéfoval „jen“ z pozice prvního místopředsedy po Nečasově pádu od června 2013 do ledna 2014. Do Sněmovny se ale na podzim 2013 jako lídr v jižních Čechách nedostal a o rok později neuspěl coby jedenáctka kandidátky ani v komunálních volbách v Českých Budějovicích.

Teď usiluje o politický comeback, rád by se stal primátorem. A nevylučuje, že by v případě úspěchu mohl zkusit opět vystoupat až do vedení ODS. „Uvidíme, jak dopadnou volby,“ říká Kuba mnohoznačně.

Ve vládě kritika Nečase

I v rámci strany byl vždy vnímán kontroverzně. Od roku 2008 je šéfem jihočeské ODS. Ve stejné době se tam stal prvním náměstkem velké koalice. Kritiku za to schytával i od vlastních. „Nebylo by dobře, aby spoluarchitekt velkokoaličního projektu v Jihočeském kraji byl ve vedení ODS v roce 2010,“ říkal o Martinu Kubovi Petr Nečas krátce před volebním kongresem v roce 2010.

Jenže už o rok později si ho vytáhl do vlády na ministerstvo průmyslu a obchodu. A za další rok se Kuba stal prvním místopředsedou ODS. Napomohla tomu nejen jeho pověst přímočarého chlapíka, který oboru rozumí a s ničím se moc nemaže. Ale také dlouholetá přízeň „knížete z Hluboké“, jak se přezdívá Pavlu Dlouhému, bez kterého se tehdy v Jihočeském kraji nic podstatného neobešlo. A fakt, že Nečas možná pod vlivem své tehdejší milenky Jany Nagyové (dnes manželky Nečasové) začal chápat, že určité vazby v ODS zkrátka obejít nelze, pokud se chce udržet v čele.

Přesto mu to nebylo nic platné. Nečasův pád v červenci 2013 pro Kubu znamenal posun do čela strany. Musel balancovat mezi vlastní ctižádostí, snahou udržet ODS při životě a ambicemi Miroslavy Němcové. Nakonec vlastní ego potlačil. Jen místo Němcové postrčil dopředu nestranického ministra školství Petra Fialu.

Kuba s ním objížděl regiony, dokonce s ním v začátcích chodil i na rozhovory s novináři. Na Fialově zvolení předsedou ODS v lednu 2014 měl lví podíl. Podle Kubových představ měl být však prvním místopředsedou strany dnešní šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. Když se tak nestalo i proto, že se za něj Fiala nepostavil, bral to prý Kuba tak trochu za podraz.

Obchodník s energií

Zůstal sice šéfem jihočeské ODS i členem výkonné rady strany, ale jinak se z politiky stáhl. Začal se věnovat byznysu. Klíčové pro něj bylo setkání s vývojáři, kteří mu představili bateriové úložiště s chytrým softwarem schopným řídit rozvod elektřiny v celém domě. Kuba se s nimi dohodl, založil firmu a začal je manažersky vést.

Jejich BatteryBox sbírá ceny. Zvítězili na loňském stavebním veletrhu FOR ARCH i v mezinárodní inovační soutěži Quality Innovation Awards, které se účastnilo 456 projektů ze 17 zemí světa. V Česku získali exkluzivní smlouvu se společností ČEZ. Někteří říkají, že hlavně kvůli Kubovým vazbám a minulosti na ministerstvu průmyslu. To exministr odmítá. „Myslíte, že kdyby ten produkt nebyl vynikající, dostal by mezinárodní cenu?“

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s výrobkem CES Battery Box. Zleva Petr Maroš, Milan Turena (OIG Power), velvyslankyně ČR Kateřina Lukešová, Martin Kuba, Jaroslav Šťásek, Matěj Muzika, Ludvík Doleček (OIG Power).

Teď by se rád vrátil do praktické politiky. „Budějovice jsou celý můj život. Díky podnikání a cestování jsem viděl, jak vypadají a fungují podobná města ve světě a hlavně v Evropě. Nejlíp ta, která mají jasnou vizi a vedou je lidé se zkušeností z reálného života. Náš tým takový je,“ říká Kuba.

ODS má být pestřejší

Pokud by uspěl, mohl by prý jeho pokus o návrat vzít směr i ve stranických strukturách. „Už tehdy jsem věděl, že je Petr Fiala jediná správná možnost. Počíná si dobře. Problém ale byl, že se na místopředsednická místa volili hlavně lidé, o nichž se nikdy neříkalo nic špatného. Až tak, že se o nich často neříkalo nic. Petr Fiala by měl mít typově pestřejší tým,“ míní.

Mimochodem, Kuba byl pokládán za zastánce toho, aby šla ODS do vlády s hnutím ANO. Dnes to popírá s tím, že „i vývoj preferencí ukazuje, že bylo dobře, že ODS zůstala v opozici“. V případě úspěchu v Budějovicích by však s ANO klidně vládl.

„Na komunální úrovni nemám s ANO ideologické problémy, tam jde o konkrétní lidi,“ říká.

A jakkoli mu dřív jihočeského „kmotra“ Pavla Dlouhého dával kde kdo „sežrat“, neřekne o něm Kuba dodnes nic špatného. „Je místostarostou Hluboké nad Vltavou 16 let a s ODS tam opakovaně vyhrává volby, kandiduje i letos. Je zvláštní, že se řada politiků stále poměřuje s Pavlem Dlouhým a snaží se ho démonizovat, přičemž když chtějí maminky v Budějicích vzít děti na pěkné hřiště, jedou na Hlubokou, protože u nás takové nemáme. I s tím bych chtěl něco udělat,“ tvrdí Kuba.