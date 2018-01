Horáček ve druhém kole podpoří Drahoše, nabídne mu billboardy

Michal Horáček svůj volební štáb pořádá v pražském Mánesu. V galerii na Vltavě s výhledem na Pražský hrad vzhledem k průběžným výsledkům pochopitelně nepanuje euforie. Horáček se prozatím pohybuje na čtvrtém místě. „Udělal jsem vše, co bylo v mých silách. Nebudu komentovat, kdo jak volí. Jsem rád, že volí,“ řekl novinářům s tím, že své účasti nelituje.

Zároveň se vyjádřil, že je připraven podpořit ve druhém kole soupeře Miloše Zemana. „Pokud bych to neměl být já, nabídnu takovému kandidátovi například místo na billboardech, které jsem nakoupil. Je pro mě důležité, aby měl současný prezident silného soupeře,“ tvrdí Horáček. Zatím to vypadá, že Zemanovým soupeřem bude Jiří Drahoš. S jeho podporou nemá Horáček problém.

Předvolební kampaň zhodnotil jako slušnou. Debaty osmi Zemanových vyzyvatelů podle něj přinesly kultivovanější diskusi. „Podařilo se nám nastavit novou laťku, která, doufám, v české politice zůstane,“ sdělil Horáček.

Michala Horáčka přišel do Mánesu podpořit filozof Miroslav Petříček. „Já si myslím, že potřebujeme prezidenta pro 21. století. Michal Horáček mi připadá ze všech kandidátů v tomto ohledu ideální,“ řekl iDNES.cz Petříček. Na Horáčkovi mu imponuje osobní nasazení, dynamika a to, jak vedl kampaň.

„Není to jenom o transparentnosti, Předem seznámil se svým programem, oznámil, kdo mu bude radit, a řekl, co chce. To je strašně důležitý, protože pak volíme někoho a ani nevíme proč,“ podotkl filozof.

VIDEO: Michal Horáček vrátil lidem pocit, že o ně někdo stojí. Tvrdí jeho manželka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako podporovatel Horáčka výsledky nadšený není. „Rozhoduje se o směřování, základních hodnotách celého státu. V tom případě si budu přát, aby vyhrál Drahoš,“ řekl.

Před novináře předstoupil poprvé půl hodiny po skončení hlasování. „Právě se uzavřely volební místnosti a naši spoluobčané rozhodli. Já jejich verdikt očekávám bez nervozity, s pokorou a úctou,“ řekl před oznámením prvních výsledků Horáček. Ocenil také roli médií, kterým poděkoval za zájem. „Byli jste féroví, věnovali jste se i ostatním kandidátům. Moc si vaší práce vážím,“ uvedl.