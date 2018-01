Horáček: Do politiky se nechystám. Zeman prohrál neúčastí v debatách

Navzdory výsledkům tady panuje poměrně klidná, usměvavá a přátelská nálada. Čím to je?

Proč by ne? Vždyť je to hezké. Jsme živí, zdraví a můžeme volit v demokratických volbách, které jsou otevřené, čestné. Já jsem většinu života prožil v totalitní systému, kde jme tu možnost neměli.

Máte za sebou rok a půl náročné kampaně. Jak byste ji hodnotil? Byl tam nějaký moment, který vás překvapil nebo naštval? Vzbudilo něco vaše emoce?

Ne. Teď už je marné, co se mělo stát. Pro mě osobně to znamenalo příležitost poznat, co to znamená Česko. Jací lidé tu žijí, jaké mají obavy, jaká mají přání. Pro mě je to důležité jako pro sociálního antropologa, jako pro básníka a textaře a taky jako pro člověka. Česko není tou zemí, jakou se jeví být z médií – je mnohem lepší.

Využijete právě tuhle zkušenost dál? Láká vás to do politiky?

To určitě ne. Využiju ji nepochybně jako člověk, najednou mám obsáhlejší přehled. Já nejsem partajník. Vždycky mám svůj nápad, vytknu si cíl, inspiruji lidi, aby šli se mnou. Když se to povede, tak výborně, když se to nepovede, taky výborně, zkusíme něco jiného. Ale politika to nebude.

Zeman prohrál neúčastí v debatách, řekl Horáček Horáček na tiskové konferenci po sečtení téměř všech hlasů prohlásil, že si váží Drahoše, protože se nechal nominovat občany a dělal kontaktní kampaň po republice. Rovněž se vymezil proti Zemanovi – vytkl mu, že se neúčastnil debat. „Kdo do nich nešel, je zbabělec a právě prohrál,“ řekl Horáček.

Vy jste říkal, že v případě druhého kola podpoříte protikandidáta Miloše Zemana.

V každém případě. Řekl jsem to už dávno a mnohokrát. Pro mě je důležité, aby současný prezident už dalších pět let prezidentem nebyl. To je zásadní věc. Udělám všechno proto, aby protikandidát, který mu vzešel z voleb, byl silný, aby ho podpořili všichni, kteří smýšlejí podobně. Myslím, že mám ještě nějaké billboardy pronajaté, rád je nabídnu.

Vy jste děkoval své rodině. Vynahradíte jí teď ty dlouhé měsíce strádání?

Rád bych, ale myslím, že to tak úplně nepůjde. Mám malou dcerku, sedmiletou, a ten rok už uplynul. Tím spíš se jí budu věnovat trpělivě, povídat si s ní, číst a hrát.