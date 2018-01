S průzkumy si hlavu nelámu. Nikdy se netrefí, tvrdí Michal Horáček

Michal Horáček je v nevděčné pozici kandidáta, který by jen těsně nepostoupil do druhého kola. Jako by ve finiši ubral ze svého sebevědomí a urputnosti. I na otázku MF DNES, jestli vyhraje volby, odpoví pokorně: „Já nevím, jestli budu první, nebo devátý.“