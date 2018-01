Chovanec podporuje Zemana, Pospíšil Drahoše. Důvody řeknou v Rozstřelu

Oba politici dali už před volbami jasně najevo, komu vhodí hlas. Úřadující předseda sociální demokracie na Miloši Zemanovi chválí například jeho cesty po regionech.

„Absolvoval jsem s ním ještě jako hejtman mnoho výjezdů v kraji. Je to člověk, který jde za lidmi, zajímá se o jejich názory. Když vyjíždí do zahraničí, bere s sebou velkou skupinu podnikatelů, aby tady byla práce pro české lidi,“ uvedl Milan Chovanec. Dodal, že má se Zemanem společný názor na bezpečnost a na migraci.

Šéf TOP 09 Jiřího Drahoše pokládá za osobnost, která může úřadu hlavy státu dát větší důstojnost. „Země by měla mít prezidenta, který bude víc prozápadně a proevropsky orientovaný a nebude rozdělovat společnost. Miloš Zeman se orientuje v zásadě na Východ a v některých státech EU během svého mandátu ani nebyl. Společnost rozděloval svými kauzami, jako byl spor s rektory vysokých škol nebo spory o odkaz intelektuála Ferdinanda Peroutky. Prezident by ale měl být nekonfliktní člověk,“ shrnul své důvody Jiří Pospíšil.

Druhý pokus o sestavení vlády

Dalším tématem diskuse bude druhý pokus o sestavení vlády. Zatímco předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednat s TOP 09 o nové vládě nehodlá, protože se strana podle něj chová nepřátelsky, ČSSD oslovil jako možného partnera.

O případné účasti sociální demokracie ve vládě nebo o toleranci menšinového kabinetu se ale podle Chovance rozhodne až na sjezdu ČSSD, který se uskuteční 18. února v Hradci Králové.

Zeman by i při druhém pokusu o vládu preferoval vznik menšinové vlády ANO, kterou by podporovali sociální demokraté a komunisté nebo SPD Tomia Okamury. Řekl to v nedělní debatě na Nově.