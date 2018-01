MeToo nebo Zeman otrokář. Internet se baví protestem aktivistky Femen

Kampaň MeToo otevřela otázku sexuálního obtěžování žen na podzim minulého roku. Je nasnadě, že se počin obnažené aktivistky přeměnil na Zemanovo MeToo, jak ukazuje následující twitterový příspěvek.

Incident ve volební místnosti v pražských Stodůlkách s nadsázkou komentoval poslanec TOP 09 Dominik Feri: „Když jsem říkal, že vítěz vyhraje volby o prsa, tak jsem to myslel trochu jinak.“

Jeho příznivci mu na facebookovém profilu kontrovali koláží, ve které aktivistce nasadili Feriho hlavu.

Zeman se během slavnostního večera k zahájení oslav 100 let od vzniku Československa a 25 let od vzniku České republiky zamyslel, proč se po okupaci v roce 1968 téměř všichni tehdejší politici „podělali hrůzou“ a zmínil Alexandera Dubčeka. Jak by mu to mohl někdejší první tajemník ÚV KSČ vrátit, naznačil další tweet.

Bulvární deník G.cz zveřejnil na svém profilu úpravu fotografie, na které místo aktivistky figuruje smrtka s kosou.

Satirický profil TMBK zase vytvořil koláž, ve které dělá ze Zemana otrokáře.

Jinde vzali fotografii aktivistky se Zemanem a přidali rámeček ze známého pornoserveru.

Po Facebooku se také šíří záběr na člena prezidentské ochranky, který drží Miloše Zemana za pas.

S odkazem na americký film Muži, co zírají na kozy se objevila koláž, která se strefuje do ochranky zasahující proti aktivistce z hnutí Femen.

Záznam incidentu ve volební místnosti si můžete pustit zde: