Zeman by s Drahošem ve 2. kole prezidentské volby prohrál, ukázal průzkum

Až s větším odstupem by podle volebního modelu, který zveřejnila Česká televize, skončil Michal Horáček s 12,5 procenty hlasů. Zbývající kandidáti už se dívají na favorizovanou trojici s velkým odstupem. Pavlu Fischerovi v průzkumu vyjádřilo podporu 7 % voličů, Mirku Topolánkovi 6 %, Marku Hilšerovi 2,5 %, Vratislavu Kulhánkovi 1,5 %, Jiřímu Hynkovi i Petru Hannigovi 0,5 %.

Volební potenciál kandidátu kopíruje pořadí ve volebním modelu – Miloš Zeman může podle agentur dosáhnout až 49 %, Drahoš 43 %, Horáček 31,5 %, Fischer 22 %, Topolánek 15,5 %, Hilšer 11,5 %, Kulhánek 9,5 %, Hynek 8 % a Hannig 6 %.

Zatímco průzkum Kantar TNS a Median v prvním kole prezidentské volby favorizuje současnou hlavu státu. Ve druhém kole by ho pravděpodobně pokořil Jiří Drahoš. Určitě nebo spíše by ho volilo 48,5 procenta respondentů zmiňovaného šetření, oproti tomu Miloše Zemana by upřednostnilo 44 procent oslovených lidí. Zbývajících 7,5 % dotázaných v tomto duelu ještě nejsou rozhodnutí, koho by ve 2. kole volili.

Pokud by do druhého kola postoupilo duo Zeman – Horáček. Průzkum favorizuje Zemana, získal by podporu 48,5 % dotázaných, Horáček 46 %.

Průzkumu pro Českou televizi se mezi 3. až 7. lednem zúčastnilo 1 503 respondentů, do výpočtu volebního modelu ale bylo zahrnuto 900 respondentů, do výpočtu volebního potenciálů 1 250 respondentů.