Zemanovo zdraví: neuropatie a cukrovka. Rakovinu nemá, řekl lékař

Na tiskové konferenci k Zemanovu zdravotnímu stavu vystoupili také prezidentův osobní lékař Miloslav Kalaš z pražské Nemocnice Na Homolce a Luboš Petrželka.

„Dostávám neustále otázky na jeho zdravotní stav. Já bych se rád vyjádřil k jedné věci. O zdravotním stavu mluví řada lidí, kteří nejsou vůbec lékaři a pohybují se v jiných sférách než medicínské,“ kritizoval Holcát. „Vídáme se jednou za čas a mohu potvrdit, že pan prezident se cítí velmi dobře. Je ve velmi dobré kondici, jak fyzické, tak duševní,“ řekl Holcát. „Samozřejmě víme, že určitým způsobem trpí s postižením dolních končetin, což souvisí s jeho základním onemocněním, diabetem,“ uvedl Holcát.



Ubrali jsme mu řadu léků, řekl Zemanův osobní lékař

„Pracuji jako osobní lékař pana prezidenta po celé období. Provádíme pravidelné lékařské kontroly, jak odběry, tak další lékařská vyšetření. Po celé období docházelo ke kompenzaci zdravotního stavu pana prezidenta z hlediska cukrovky. Měnili jsme několikrát léčbu,“ řekl Kalaš. „Poslední léky, které užíval, jsme ubrali, zkompenzovali zdravotní stav na míru, která je téměř normální. Cukr jako takový se znormalizoval, “ uvedl prezidentův osobní lékař.

„Jestliže byl minulý schopen absolvovat to, co absolvoval, Čína, Vietnam, Kazachstán, Anglie, Amerika, Rusko, jeho zdravotní stav jako takový musí být dobrý, protože málokdo by byl schopen vydržet takovouto zátěž, jak fyzickou, tak psychickou,“ prohlásil Kalaš. „V současné době je zdravotní stav na takové úrovni, že pan prezident je schopen v podstatě nadále vykonávat svoji funkci z hlediska zdravotního stavu,“ uvedl Zemanův lékař.

Když pak už jako prezident Miloš Zeman v roce 2013 zavrávoral při odemykání komory a působil unaveně, bylo to nejprve oficiálně přičítáno viróze, ale jeho kritici vyčítali prezidentovi alkoholismus. O pár měsíců později Zemanovo lékařské konzilium oznámil, že má prezident polyfunkční neuropatii, což je autoimunitní neurologické onemocnění, které omezuje citlivost končetin.

Když prezident loni v listopadu naposledy veřejně sám hovořil o svém zdravotním stavu, odmítl, že by ho trápila i dna, kloubní onemocnění, které je způsobené zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi. Zeman tehdy zlehčoval to, že má cukrovku, což je nevyléčitelné onemocnění. „V sobotu mi odešla cukrovka. Po dlouhých a dlouhých letech jsem byl zbaven této choroby, patrně proto, že v poslední době jím velmi často sladká jídla, neboť mně chutnají. Je to trošku paradoxní terapie, ale vyplatila se,“ tvrdil tehdy.

„Diabetes se nedá vyléčit, ale dá se léčit změnou životosprávy a léky, organismus pak může být na úrovni zdravého člověka. To možné je,“ korigoval pak prezidentovo tvrzení diabetolog Milan Kvapil pro iDNES.cz.

Dříve se ještě jako premiér Zeman potýkal s ledvinovou kolikou. Když byl před pěti lety zvolen prezidentem, řekl mezi prvním a druhým kolem volby, že denně vypije pět nebo šest skleniček vína a skleniček slivovice tak dvě nebo tři. Je o něm také velmi dobře známo, že je náruživý kuřák.

Nařčení od Bartíka, že má Zeman rakovinu, lékař odmítl

Už loni v listopadu se Zeman ohradil proti tvrzení brněnského politika Svatopluka Bartíka, že trpí rakovinou. Bartík, který byl i poradcem bývalého premiéra Bohuslava Sobotky, to napsal na Facebooku a nijak nedoložil. Svůj status později smazal. Prezident Zeman pak řekl, že po něm bude chtít omluvu a pět milionů korun. Bartík, který o víkendu jako dobrovolník pomáhal na celostátním fóru Pirátů v Brně, nechtěl na dotaz iDNES.cz sdělit, zda již našel důkaz pro své tvrzení o prezidentu Zemanovi.



Onkolog Luboš Petruželka. který není členem Zemanova konzilia, byl požádán o nezávislé posouzení prezidentovy zdravotní dokumentace z hlediska onkologického. „Dokumentace mi byla předložena ošetřujícím lékařem, kde byla všechna vyšetření, která jsem mohl posoudit s tím, že jsem nenavrhoval další vyšetření,“ řekl Petruželka. „Na základě kompletního prostudování a zhodnocení dokumentace ke dni provedených vyšetření mohu konstatovat, že jsem nenalezl žádné známky - ve smyslu onkologického pohledu - na přítomnost onkologického onemocnění,“ prohlásil Petruželka.

„Zazněly určité zprávy, které vůbec nejsou podloženy fakty, lékařskými fakty a jsou nepravdivé. Stav pana prezidenta je velmi dobrý,“ uzavřel Holcát.