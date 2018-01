O podporu v kampani jsem nežádal, říká Zeman. Zprávu OLAF by zveřejnil

Zeman trvá na tom, že se debaty se soupeřem nezúčastní ani před druhým kolem voleb. Odkazuje při tom na své prohlášení, že nepovede kampaň a že nebude na protikandidáty útočit. I když to tak nevypadá, nervozitu před volbami prý pociťuje.

„Česká národní povaha mimo jiné spočívá v tom, že když někdo moc vyhrává, tak ti, kdo prohrávají, se dají dohromady, a snaží se ho z té bedny stáhnout. Mně se to třeba nelíbí, ale to je vše, co proti tomu můžu dělat. Takže musím být připraven na to, že ve druhém kole budu mít velmi obtížnou pozici,“ uvědomuje si Zeman.

Ačkoli prezident už loni v březnu oznámil, že nepovede volební kampaň, občané vídají množství plakátů a billboardů na jeho podporu. Doposud Zemanova (ne)kampaň stála minimálně 17 milionů korun.

O podpoře Hrdličky nevěděl, nikoho o pomoc nežádal

„Nu, tak za prvé to nešlo z mých soukromých peněz, a pokud vím, nefinancoval mně ani žádný miliardář. Ale na druhé straně si vážím těch, kteří mně ať už formou transparentního účtu, anebo formou příspěvku občanskému sdružení Přátelé Miloše Zemana přispěli. Byla to jejich svobodná vůle, mohu vás ujistit, že jsem je o nic takového nežádal. Protože i když na to nevypadám, občas se stydím požádat o nějakou pomoc,“ vysvětlil prezident. Za zmíněným spolkem přitom stojí jeho kancléř Vratislav Mynář (o neprůhlednosti kampaně jsme psali zde).

Mezi přispěvatele se zařadil i pražský podnikatel a někdejší šedá eminence ODS Tomáš Hrdlička, který oficiálně sponzoroval tisk a výlep plakátu 440 tisíci korunami. Zeman reagoval, že o jeho zapojení nevěděl, ale jako každému, tak i Hrdličkovi, za podporu děkuje.

Podle informací MF DNES se Zemanovo okolí snaží přispět k prezidentovu znovuzvolení i zajištěním podpory ze strany Andreje Babiše (ANO). Ten oznámil, že své sympatie k jednomu z kandidátů vyjádří den před prezidentskými volbami. Kancléř Vratislav Mynář a Zemanův poradce Martin Nejedlý se měli s Babišem setkat a nadiktovat mu, co má říct v projevu na Zemanovu podporu.

Zeman se dušuje, že o takové aktivitě neví ani příliš nevěří, že k tomu došlo. „Za prvé o tom nic nevím. Za druhé, jak znám Andreje Babiše, jemu nikdo nemůže nic diktovat. Nehledě na to, že se jedná o úředníky, v druhém případě dokonce ani ne o úředníka z kanceláře prezidenta republiky,“ řekl. Nicméně nemůže takový scénář ani vyloučit. „Pokud se toto opravdu uskutečnilo, tak si myslím, že to byla jejich soukromá iniciativa. Andrej Babiš má dostatek informací, aby řekl svůj názor, a nepotřebuje žádnou nápovědu,“ uvedl.

Zveřejnit zprávu OLAF by bylo jen dobře

V rozhovoru se prezident také vyslovil pro zveřejnění zprávy OLAF k Čapímu hnízdu. Sám prý zatím četl pouze úryvky v tisku, avšak předpokládá, že si dokument časem sám vyžádá (zprávu zveřejnily HN). „Nemám vůbec nic proti tomu, aby byla zveřejněna. Naopak si myslím, že by to bylo jen dobře,“ míní Zeman.

Jak už několikrát zopakoval, v tomto případě ctí presumpci neviny. „A na druhé straně bych si přál, aby to vyšetřování dospělo k jasným a nezpochybnitelným závěrům. Nu, a myslím si, že tomu de facto nic nebrání. Kromě toho, že si někteří politici budou chtít hrát na samozvané policejní vyšetřovatele, státní zástupce, anebo dokonce na samozvané soudce. To je samozřejmě špatně,“ řekl.

Sám prezident přitom na konci srpna, kdy do Sněmovny dorazila policejní žádost o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, kritizoval její „načasování“ a hovořil o podezření ze zneužití policie pro politické účely.

Zeman dopředu avizoval, že šéfovi ANO dá i druhý pokus k sestavení vlády. Prezident však napodruhé bude chtít, aby si Babiš ve Sněmovně zajistil 101 hlasů. Přesto variantu menšinové vlády neodsuzuje. „Pokud jde o mně, tak jsem stál v čele menšinové vlády, a to čtyři roky. Na základě této zkušenosti mohu menšinovou vládu docela dobře doporučit,“ zavzpomínal Miloš Zeman na opoziční smlouvu, kterou tehdy jako šéf ČSSD uzavřel s Klausovou ODS.