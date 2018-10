Když volil Zeman, ochranka přitvrdila. Pamatovala si svlečenou aktivistku

Už půl hodiny před příchodem Zemana nesměli další novináři do volební místnosti. „Je to na přání předsedy volební komise,“ řekl iDNES.cz příslušník Zemanovy ochranky. Do volební místnosti, kam zamířila hlava státu, se dostaly zhruba tři desítky novinářů a fotoreportérů. Všichni museli projít důkladnou osobní prohlídkou. V okolí školy i uvnitř hlídkovali policisté a v místnosti byli čtyři členové prezidentovy ochranné služby.

Vychází to z incidentu při prvním kole volby hlavy státu, kdy do volební místnosti pronikla aktivistka hnutí Femen Anželina Diašová, při příchodu prezidenta si svlékla košili, přiběhla k němu a volala: „Zeman, Putin’s slut“, tedy Zeman, Putinova coura. A stejná slova měla na prsou. Soud jí uložil tříměsíční podmínku a vyhostil ji ze země. Zeman to v pátek připomněl. „Doufám, že tentokrát nebudeme mít kulturní vložku jako minule,“ prohlásil.

Ke komunálním volbám lidé podle Zemana chodí. „Když se podíváte, komu lidé věří, tak na prvním místě jsou starostové, druhém hejtmani, třetím poslanci a čtvrtém senátoři. Prezident je samozřejmě první, ale to je výjimka. A když někomu nejvíc věříte, tak máte nejvyšší volební účast,“ řekl Źeman.

„Zatímco práci Poslanecké sněmovny dokážu zhodnotit, práci Senátu zhodnotit nedokážu. Protože jsem rozený optimista, chci věřit, že třetina nových senátorů tam vnese novou krev a novou pracovitost,“ uvedl prezident.

