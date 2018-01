Když volil Zeman, část novinářů nesměla do volební místnosti

„Před pěti lety jsem měl soupeře, který byl aktivní politik. Dnes mám soupeře, který se politikou nezabýval,“ odvětil Zeman na dotaz, v čem byla dnešní volba jiná než ta v roce 2013, kdy byl jeho soupeřem exministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Dále se už s novináři nebavil.

Šéfka volební komise Markéta Čížková pak vysvětlovala, proč omezila novináře. „Já musím udržovat pořádek v této místnosti. Když jsem viděla, kolik jich je, sem by se v žádném případě nevešli, nebylo by tady normální prostředí,“ řekla poté, co Zeman odešel.

Novináři také tentokrát na rozdíl od prvního kola procházeli přísnou osobní prohlídkou, jejich zavazadla očichával pes specializovaný na hledání výbušnin a ve volební místnosti vyrostla i bariéra z židlí.

V místnosti, kam přišel volit prezident Miloš Zeman, se vysvlékla žena, skočila na prezidenta a bránila mu v hlasování. Proti ženě zakročila ochranka. (12. ledna 2018)

Ukrajinská aktivistka Anželina Diašová, hlásící se k hnutí Femen, při prvním kole volby na Hrad ve volební místnosti vyběhla polonahá před prezidenta Miloše Zemana s nápisem na prsou Zeman Putin’s Slut, tedy doslova Zeman je Putinova coura. Měla novinářský průkaz.

Zemanova ochranka ji zpacifikovala, srazila k zemi a odtáhla ji volební místnosti. Soud jí pak uložil trest tři měsíce vězení podmíněně se zkušební dobou jeden rok. Navíc byla vyhoštěna z Česka.

Josef Kopecký (Twitter) @PepaKopecky Než jsme se dostali do volební místnosti, kam přijde volit prezident Zeman, zkontroloval nás i pes hledající výbušniny. Ve volební místnosti je postavena řada židlí, za kterou novináři nesmějí. https://t.co/lST1Eycoay odpovědětretweetoblíbit

Zeman uznal v debatě, že Krym byl anektován neoprávněně

Den před volbou v závěrečné televizní debatě v ČT s Jiřím Drahošem překvapil Zeman v části debaty věnované zahraniční politice slovy, že Krym byl neoprávněně anektován Ruskem a bylo to porušení mezinárodních dohod.

Loni při vystoupení ve Štrasburku před Parlamentním shromážděním Rady Evropy totiž označil anexi Krymu za „fait accompli“, tedy za hotovou věc, a Ukrajina by se podle něj s Moskvou mohla dohodnout na kompenzaci v penězích či v ropě a plynu.

Mluvčí Zemana vysvětluje, proč se dovnitř nedostali všichni novináři: